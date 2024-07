“Tuffati a donare”: grande successo a “Le Caravelle” per l’iniziativa organizzata da AVIS Liguria

Ceriale. Anche quest’anno, l’iniziativa annuale di AVIS presso il parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale si conferma un grande successo. Questa mattina l’evento promosso dall’associazione volontari italiani del Sangue ha richiamato donatori da tutta la Liguria per una giornata all’insegna di svago e della solidarietà.

Il collaudato format ha visto l’amichevole partecipazione di Luca Galtieri, che ha intrattenuto il pubblico nella piscina a onde. Il divertimento è proseguito con il “cantadoccia”, dove è stata offerta ai partecipanti la possibilità di comparire in TV, e con la musica dell’Amico Nando Rizzo e della sua chitarra. La giornata è stata animata anche dalle esibizioni delle ballerine della scuola di danza “A.S.D. La danza è” e dai “Sanna Clown”.

Un gesto semplice, ma che riveste un’importanza fondamentale. E infatti sono stati tantissimi i donatori che hanno aderito all’iniziativa,. Per loro, il parco acquatico ha riservato un trattamento speciale all’ingresso, e AVIS ha preparato gadget e magliette ricordo dell’evento.

L’obiettivo della manifestazione è duplice: ringraziare i donatori che garantiscono l’autosufficienza di sangue in Liguria e promuovere la donazione, essenziale per salvare vite umane durante tutto l’anno. È stato allestito un gazebo informativo per chi desidera diventare donatore di sangue. I requisiti sono: età compresa tra i 18 e i 65 anni, peso superiore ai 50 kg e buona salute.

“Vi aspettiamo al parco acquatico ‘Le Caravelle’, perché donare sangue è cool” è il messaggio lanciato per l’iniziativa, che ha saputo coniugare divertimento e solidarietà in un grande successo di partecipazione e spirito di comunità.