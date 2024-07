Truffe agli anziani: a Savona una conferenza con l’Arma dei Carabinieri e l’UICI

Savona. “La nostra sezione territoriale UICI di Savona, il giorno 17 luglio 2024 presso i propri uffici, ha tenuto una conferenza con l’Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Savona. L’oggetto trattato è stato quello dell’annoso problema riguardante le truffe agli anziani”. Lo fa sapere, in una nota, il presidente del’UICI Savona Andrea Bozzano.

“Oltre a numerosi soci, sono intervenuti in qualità di relatori, il tenente colonnello Truddaiu e il tenente Cannone della Compagnia Comando Carabinieri di Savona. Durante la relazione hanno esposto i vari aspetti con cui i malviventi mettono in atto il reato di truffa, tra cui le truffe per strada, a casa e attraverso i sistemi telefonici e informatici”, sspiega.

“Sono state illustrate le varie tecniche messe in atto ed è stato spiegato anche come potersi difendere dalle stesse. Al termine si è aperto il dibattito, dove i nostri soci hanno potuto interagire con i militari ponendo loro svariate domande”, conclude Bozzano.