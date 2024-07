Treni, mattinata di disagi per i pendolari: circolazione sospesa tra Savona e Cogoleto e guasto tra Pietra e Finale [AGG.]

Agg. Ore 13.07. La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici. I treni Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 110 minuti. I treni Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso. Fine degli aggiornamenti

Agg. Ore 11:35. La circolazione è ancora sospesa tra Savona e Cogoleto causa investimento e circolazione ancora rallentata per un guasto alla linea tra Pietra Ligure e Finale Ligure.

Savona. Mattinata difficile per i pendolari liguri e, in particolare, per i savonesi.

Da una parte si registra ancora la sospensione della circolazione ferroviaria, tra Savona e Cogoleto, a causa dell’investimento mortale di un uomo a Varazze, avvenuto poco prima delle 6,30.

Gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria sono ancora in corso. Mentre, alle 9.05, il treno investitore (in corso distribuzione di acqua a bordo da parte della Protezione Civile) ha ricevuto il nulla osta della Polfer a proseguire il viaggio, diversi sono i treni Intercity e Regionali che stanno registrando ritardi.

Sono state attive corse con bus sostitutivi tra Savona e Cogoleto per cercare di limitare al minimo i problemi.

I treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti, sono: IC 655 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:05); IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33).

Ma non solo. Intorno alle 8,20, infatti, si è verificato un guasto alla linea tra Pietra Ligure e Finale Ligure. È stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. Per conoscere l’andamento dei treni e trovare eventuali soluzioni è possibile consultare: Cerca Treno.