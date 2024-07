Liguria. Modifiche alla circolazione dei treni, con possibili cancellazioni e ritardi, per i lavori di potenziamento infrastrutturale nel nodo di Genova e sulla linea Genova-Acqui Terme dal 6 luglio all’8 settembre.

Dopo un assaggio d’estate complicato per chi viaggia in treno in Liguria, a partire da questo fine settimana ci saranno nuove modifiche alla circolazione, con un impatto soprattutto su determinate linee: la Genova-Acqui Terme, Genova-Busalla e Genova-Arquata Scrivia/Novi Ligure durante i prossimi mesi risulteranno interrotte, per fasi, al traffico ferroviario.

DETTAGLI DELLE MODIFICHE (PRIMA O DOPO L’ORARIO DI AVVIO DEI CANTIERI)

COLLEGAMENTI DALLA LIGURIA ALLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA E VICEVERSA

· dal 6 al 16 luglio, dal 27 luglio al 1° settembre e i giorni 7 e 8 settembre i treni delle relazioni Taggia Arma – Milano, La Spezia – Como e Gallarate – Ventimiglia, modificano l’orario anche con anticipi ed effettuano servizio viaggiatori a Genova Piazza Principe; dal 5 agosto all’ 8 settembre i treni Regionali Trenord/Trenitalia delle relazioni Bergamo – Ventimiglia modificano l’orario anche con anticipi e fermano anche a Genova Piazza Principe;

· dal 4 all’ 8 settembre i treni Regionali Trenitalia Tper della relazione Genova – Piacenza/Ravenna R 2070 e R 2078 fanno capolinea a Genova Bolzaneto; i treni Regionali della relazione Genova – Piacenza/Rimini R 2083 e R 2090 fanno capolinea a Busalla.

TRENI LAVORI MODIFICHE, LINEA GENOVA-ACQUI TERME

· nei fine settimana 6/7 luglio e 13/14 luglio e tutti i giorni dal 20 luglio al 4 agosto, la circolazione dei treni sulla linea è sospesa. I treni della relazione Genova – Acqui Terme sono cancellati ed è istituito un servizio con bus da Genova Brignole a Acqui Terme e viceversa;

· dall’ 8 al 12 luglio e dal 15 al 19 luglio i treni sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Campo Ligure-Masone e Acqui Terme. Nella tratta interessata è istituito un servizio con bus; i treni R 12120 e R 33873 sono cancellati anche nella tratta Genova Brignole-Genova Sampierdarena;

· dal 5 agosto all’ 8 settembre i treni saranno parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Brignole e Campo Ligure-Masone. Nella tratta interessata sarà istituito un servizio con bus in corso di programmazione

Nella tratta tra Campoligure-Masone e Ovada, i bus eccetto GE001, GE002 e GE003, visibili nella tabella allegata, effettuano percorso diretto percorrendo l’autostrada: per Rossiglione è istituito un servizio bus dedicato tra le stazioni di Campoligure-Masone e Ovada via Strada Provinciale.

I bus non effettuano fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri P., Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele.

LINEA GENOVA-BUSALLA/ARQUATA SCRIVIA/NOVI LIGURE

· dal 6 al 16 luglio e dal 27 luglio all’ 8 settembre i treni della relazione Genova – Busalla non circolano. In questo periodo i viaggiatori in possesso di abbonamento valido nella tratta tra Genova Sampierdarena e le stazioni comprese tra Piano Orizzontale e Novi Ligure, potranno richiedere, presso le biglietterie Trenitalia, il rilascio di apposita autorizzazione per raggiungere o partire da Genova Sampierdarena via Genova P. Principe senza sovrapprezzo

· dal 6 al 16 luglio e dal 27 luglio al 3 settembre i treni Regionali della relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure modificano l’orario anche con anticipi e non fermano a Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo. E’ istituito un servizio con bus navetta nella tratta Genova Bolzaneto – Genova Rivarolo.

· dal 4 all’ 8 settembre i treni della relazione Genova – Arquata Scrivia/Novi Ligure sono parzialmente cancellati tra le stazioni di Genova Bolzaneto a Genova Brignole. È istituito un servizio con bus nella tratta Busalla – Genova Brignole.

TRENI MODIFICHE PER LAVORI, TRASPORTI ALTERNATIVI E INFO

I posti disponibili sui bus in circolazione che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I canali di acquisto sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus fino al 4 agosto. Gli orari dal 5 agosto saranno disponibili nei prossimi giorni.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio), su App Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie/self service e presso i desk assistenza delle stazioni ferroviarie. Attivo il servizio di smart caring su App Trenitalia.