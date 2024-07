Trasporto pubblico, giovedì 18 luglio 4 ore di sciopero: “Dalle associazioni datoriali mancanza di responsabilità verso categoria e cittadini”

Savona. E’ in programma domani, giovedì 18 luglio, lo sciopero di quattro ore indetto dai sindacati del settore del trasporto pubblico.

“La trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), che per la prima volta ha avuto un tempestivo avvio, si è interrotta a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle associazioni datoriali – spiegano le segreterie di Cgil, Cisl, Uil e Faisa-Cisal – Al tentativo delle organizzazioni sindacali di mantenere aperto il confronto con spirito propositivo e mai strumentale, rispetto alle proposte contenute nelle linee guida della Piattaforma Unitaria Sindacale, non è corrisposto da parte delle associazioni datoriali Asstra, Agens ed Anav alcun riscontro positivo. Al contrario le organizzazioni sindacali hanno registrato dalle controparti, posizioni inaccettabili ed opposte rispetto alle legittime rivendicazioni sindacali promosse a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, manifestando quindi un evidente mancanza di responsabilità nei confronti della categoria, del settore e della cittadinanza”.

“Alla ricerca di soluzioni condivise su temi quali il deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, la conseguente e strutturale carenza negli organici azicnda1i e gli episodi di aggressioni fisiche e verbali, le associazioni datoriali hanno risposto ancorandosi alle proprie posizioni, volte esclusivamente alla massimizzazione della produttività, attraverso proposte provocatorie tese all’aumento dei carichi di lavoro e alla ulteriore compressione delle condizioni lavorative, senza alcun riguardo alle legittime esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ai temi relativi alla salute e sicurezza delle lavoratrici dei lavoratori”.

“Alle proposte sindacali tese a realizzare condizioni lavorative utili a concretizzare gli obiettivi di sviluppo previsti dal PNRR e a garantire un servizio pubblico in linea con le necessità della cittadinanza, le associazioni datoriali hanno risposto riproponendo modelli gestionali anacronistici, di fatto perdendo l’opportunità di contribuire alla necessaria trasformazione del trasporto pubblico locale anche in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Tali “inconciliabili prospettive, ripetutamente confermate” hanno portato le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna a dichiarare la prima azione di sciopero di 4 ore per il giorno 18 luglio, da svolgersi con le seguenti modalità nel rispetto delle fasce di garanzia:

TPL LINEA S.R.L. – Savona

Personale viaggiante, Graduato: dalle 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

RT S.P.A – IMPERIA

Personale viaggiante e Graduato dalle ore 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno mattinale.

le prime 2 ore del turno pomeridiano.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

ATC ESERCIZIO S.P.A (SP) – SEAL S.R.L. Borghetto Vara (SP) – COOPERATIVA MANNARIO Riomaggiore (SP)

Personale viaggiante, Graduato e

biglietteria: dalle 11.00 alle 15.00.

Restante personale: le ultime 4 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

AMT SPA SERVIZIO URBANO – BUSCOMPANY SRL – STAC SRL – DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA – AUTONOLEGGIO SCAGNELLI SRL

Tutto il personale operante su turni: dalle 11.45 alle 15.45

Tutto il personale operante su turno intermedio: la seconda parte del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

FERROVIA GENOVA/CASELLA – GENOVA

Tutto il personale operante su turni dalle ore 11.45 alle 15.45

Tutto il personale operante su turno intermedio la seconda parte del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

AMT SPA SERVIZIO EXTRAURBANO – GENOVA

Tutto il personale operante su turni: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Personale addetto alle biglietterie: dalle ore 10.30 alle 14.00.

Tutto il personale operante su turno intermedio: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.

AUTOSERVIZI RICITELLI SRL

Personale viaggiante e Graduato: dalle ore 10.30 alle 14.30.

Restante personale: le ultime 2 ore del turno.

Personale esentato: come da accordi vigenti.