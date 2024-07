Trasferimento infettivologia da Savona ad Albenga, Asl2 risponde ad Arboscello: “Notizia infondata”

Savona/Albenga. “La notizia che la struttura complessa di malattie infettive sia in procinto di essere trasferita dall’ospedale di Savona a quello di Albenga è completamente infondata“. Lo fa sapere, in una nota, Asl2 in merito alle dichiarazioni diffuse nella giornata di ieri dal consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“La sede della struttura complessa malattie infettive è attualmente, e resterà, presso l’ospedale di Savona – scrivono – per ragioni tecniche e organizzative, in quanto garante delle attività di degenza, ambulatoriale e consulenze infettivologiche a favore della cittadinanza del capoluogo Provinciale e del Posti letto del nosocomio del San Paolo”.

“L’accorpamento organizzativo tra le SC malattie Infettive e Mios non comporta nessun trasferimento delle rispettive sedi e si precisa come non sia mai stato preso in considerazione un eventuale spostamento. Asl2 ribadisce quindi la stabilità operativa delle strutture che manterranno tutte le funzioni proprie della disciplina di appartenenza”, concludono.