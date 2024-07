Tovo San Giacomo, il sedicesimo Giacomino d’oro a Paolo Gazzano e Gino Pastorino

Tovo San Giacomo. Il prossimo 25 luglio, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono a Tovo San Giacomo sarà consegnato, come ormai tradizione da 16 anni a questa parte, il Giacomino d’oro, riconoscimento destinato a premiare quei cittadini di Tovo San Giacomo che, a seguito di candidatura da parte degli stessi tovesi, si siano distinti a livello internazionale, nazionale o regionale nel campo dello studio, del lavoro, delle arti semplici ed applicate, dello sport o dell’impegno sociale.

Quest’anno la Giunta del comune di Tovo San Giacomo ha deciso, sulla base delle candidature ricevute a seguito del bando, di consegnare il riconoscimento a Paolo Gazzano, direttore della Banda Filarmonica Guido Moretti di Pietra Ligure, per lo studio e la passione dedicati alla musica d’organo e d’orchestra che lo hanno portato a riscuotere successi ed affermazioni anche in ambito internazionale, ed a Gino Pastorino per il suo continuo apporto volontaristico negli anni alle attività sociali e ludiche non solo a Tovo San Giacomo, ma anche nei paesi limitrofi.

Inoltre sarà consegnata una menzione speciale all’associazione “I maratonabili” che, grazie all’impegno di volontari, permette di far vivere l’emozione e la bellezza di correre e partecipare a competizioni podistiche anche a chi non riesce, a causa di malattia o di gravi infortuni.

La cerimonia di premiazione del Giacomino d’oro, riconoscimento ideato da Carlo Genesio nel 2009, si svolgerà in piazza Don Pino Zunino dopo la Processione del Santo Patrono, indicativamente alle ore 21.45.

Ecco l’elenco dei premiati nelle precedenti elezioni:

2009 Aicardi Matteo

2010 Don Giovanni Losa

2011 Chiara Granero, Franco Ventrice e Gabriella Schira

2012 Carletto Fantoni

2013 Giovanni Lino Folco

2014 Four Real, Band Musicale

2015 Matteo Nati e Marino Basso

2016 Maggiorino Bosio, la Confraternita di San Carlo di Bardino Vecchio e Giacomo Boragno

2017 Gloria Enrico e Pierangelo Ottonello

2018 Francesca Gilardino, Nazzareno Pitella e Sergio Bendo

2019 Volontarie della Biblioteca “M. Borsalino” e Carnevalari di Bardino Vecchio

2020 Croce Rossa di Magliolo, AIB protezione civile sez. di Tovo e Val Maremola Team ASD

2021 Farmacia Val Maremola del dott. Aldo Gallo

2022 Guido Cortese ed i coniugi Alessio Rovere e Elisa Casella

2023 Gaia de Giorgis e Vincenzo Barlocco