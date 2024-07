Torna il Grande Ferragosto di Savona allo Scaletto dei pescatori: Moreno guest star 2024

Savona. E’ partito il conto alla rovescia per l’evento clou dell’estate di Savona, il Grande Ferragosto in programma per la sera di mercoledì 14: prima la tradizionale posa dei lumini in mare e dalle 22, allo Scaletto dei pescatori delle Fornaci, il dj set con un ospite particolarmente adatto a un pubblico giovane. Dopo Sethu, che lo scorso anno venne a Savona reduce dal Festival di Sanremo, la guest star dell’estate 2024 è il rapper Moreno.

Si replica quindi l’appuntamento che nel 2023 è stato ripreso dopo molti anni di assenza. Ma qualche sorpresa in più. Un evento che per la città, a maggior ragione ora che è candidata a Capitale della Cultura 2027, rappresenta il proseguimento di un’estate già ricca di soddisfazioni, come spiega il vicesindaco e assessore agli Eventi Elisa di Padova: “Il Dowtown Music Festival del giovedì ci sta dando grandi soddisfazioni e, assieme ai Bagni Marini, stiamo riposizionando tutte le iniziative in riva al mare per valorizzare ancora di più il nostro stupendo lungomare. Ma il Ferragosto, gemello estivo del Capodanno, è l’evento più atteso su ogni spiaggia, in grado di richiamare persone anche da fuori. Un risultato che si deve alla collaborazione e al supporto economico dell’Autorità di Sistema Portuale e del suo Ufficio territoriale di Savona. Il Ferragosto si inserisce alla perfezione nell’estate di Savona: è per tutti, con un’anima giovane nei momenti centrali”.

La location delle Fornaci, punta di diamante delle molte spiagge libere di Savona, è ricca di significati e suggestioni. Anche quest’anno si fregia della Bandiera Blu e lo Scaletto dei pescatori, grazie all’attività della cooperativa L’Altromare, è una delle poche aree perfettamente attrezzate per accogliere il turismo di persone con disabilità garantendo l’accesso al mare in carrozzina.

Venendo alla serata del 14, la direzione artistica è di Marco Dottore dell’Agenzia Eccoci Eventi, che organizza il Grande Ferragosto di Savona e spiega: “La serata sarà condotta e ritmata da Luca Galtieri, il nostro volto televisivo, e sarà un dj set che si trasformerà in spettacolo. In consolle il savonese Andrea Poggio, che raccoglie il testimone da Fabietto. Come l’anno scorso, quando ospitammo Sethu, ci sarà un momento per i più giovani grazie alla presenza del rapper Moreno”.

Moreno fu il primo rapper ammesso al talent Amici di Maria De Filippi, che vinse nel 2013. Ha collaborato con artisti del calibro di Paola e Chiara, Max Pezzali, J-Ax, Alex Britti, Gue’ Pequeno, Fiorella Mannoia, Annalisa. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Oggi ti parlo così e a maggio di quest’anno ha presentato il nuovo singolo Ah Però Soda con Clementino e Ada Reina.

In consolle il savonese Andrea Poggio, che spiega: “E’ per me un’emozione fortissima essere su quel palco, in un momento così importante per la mia città. Sono sicuro che saremo in tanti e ci divertiremo, dalle 22 all’una, perché ognuno troverà la musica che si aspetta”.

Chiude il padrone di casa Enrico Schiappapietra dell’Associazione Bagni Marini: “L’esperimento dell’anno scorso di unificare nella stessa sera la posa dei lumini ecologici in mare e lo spettacolo musicale è una scommessa vinta, un ottimo risultato per tutti gli stabilimenti balneari, che si impegneranno di nuovo al massimo, e le altre attività commerciali. Sono convinto che la risposta di savonesi e turisti sarà all’altezza delle aspettative”. Nei prossimi giorni i dettagli e le informazioni utili per la serata.