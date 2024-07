Torna il calcio al Bacigalupo: la Letimbro giocherà allo stadio in campionato

Savona. La Letimbro giocherà le partite casalinghe del campionato 2024-2025 al Valerio Bacigalupo. Questa la grande novità che riguarda l’ambiente gialloblù e il calcio savonese.

“Ci siamo iscritti e abbiamo il nulla osta dal Comune – dichiara lo storico dirigente Antonio Vitiello -.Giocheremo la Coppa Liguria al Santuario, perché adesso stanno facendo dei lavori sul terreno. Poi sarà pronto per settembre. Da tifoso del Savona, giocarci è un motivo di orgoglio“.

I biancoblù, invece, si sono già mossi per chiudere tutti i dettagli burocratici per mantenere l’Olmo Ferro di Celle Ligure come la casa del Savona per la prossima stagione sportiva.

“Vista l’entità dei lavori che verranno svolti al Bacicalupo – spiega il presidente Enrico Santucci – io ritengo che due squadre, che facciano allenamenti e giochino quindi una partita settimanale, rovinerebbero ulteriormente il terreno di gioco. Questo non è un parametro tecnico ma la mia opinione personale”.

L’impianto leginese tornerà, quindi, ad accogliere partite ufficiali da prima della pandemia.