Toirano, stop alla sosta di auto e scooter in centro storico: approvato il nuovo regolamento per le Ztl

Toirano. Giro di vite dell’amministrazione comunale di Toirano contro gli “accessi irregolari” alla Ztl del centro storico.

Nella riunione di ieri pomeriggio, il consiglio comunale toiranese ha approvato il nuovo regolamento delle zone a traffico limitato: “Durante la campagna elettorale – ha spiegato il vice sindaco con delega alla polizia locale Vittorio Rosciano – abbiamo avuto modo di girare molto per il borgo e in tutte le altre zone del paese. In tanti si sono lamentati degli accessi scorretti alla Ztl. Nel corso degli anni, infatti, sono stati assegnati tanti permessi, molti dei quali concessi ‘alla carlona’. Questo ha portato ad avere un gran numero di auto e moto in sosta nelle piazze del centro, con ovvie lamentele da parte di residenti e commercianti. Perciò abbiamo deciso di aggiornare il regolamento cercando di alleggerirlo e, soprattutto, di mettere ordine rispetto al problema della sosta dei mezzi”.

“In base al nuovo regolamento, dunque, chi abita nel centro storico potrà andare e venire dalla propria abitazione e scaricare negli orari consentiti; anche chi vi ha un’attività potrà farlo, ma sempre negli orari consentiti. Auto e scooter, invece, non si potranno più parcheggiare. La polizia locale si occuperà di effettuare i controlli necessari per garantire che non ci siano più soste irregolari. Chi è già titolare di un permesso, ovviamente, potrà continuare ad usufruirne, ma verrà effettuato un ‘censimento’ proprio per verificarli. I vecchi borghi sono bellissimi, quando sono ordinati e puliti. E una ‘pulizia’ va fatta anche rispetto alla presenza degli automezzi”.

Roberto Bianco, capogruppo di minoranza di “Impegno per Toirano”, si è trovato d’accordo rispetto alla necessità di regolamentare l’accesso al centro storico: “I centri storici dei comuni turistici sono tutti chiusi e percorribili esclusivamente a piedi”. Bianco ha anche proposto “l’utilizzo di telecamere per il riconoscimento delle targhe dei mezzi e la sanzione degli accessi irregolari, anche per sgravare gli agenti della polizia locale di un po’ di lavoro”.

Rosciano ha confermato: “Quella delle telecamere è un’ipotesi che abbiamo valutato, ma richiede una spesa di una certa importanza che al momento non possiamo permetterci”.