Teatro Chiabrera, presentata l’anteprima della stagione 24/25. Il direttore: “Incasso in crescita negli ultimi 3 anni”

Savona. Il Teatro Chiabrera presenta in anteprima alcuni degli spettacoli che faranno parte della Stagione artistica, musicale e contemporanea 24/25. In attesa del cartellone completo, i primi titoli delineano una programmazione che tra anteprime regionali, prestigiose regie e graditi ritorni animeranno il palcoscenico del teatro comunale in un alternarsi di innovazione, tradizione e sperimentazione. Un percorso vincente che il Chiabrera ha intrapreso, in questi ultimi tre anni, potenziando l’offerta culturale della città, per un Teatro senza barriere, aperto, libero e condiviso

Il direttore del Teatro Comunale, Rajeev Badhan, durante la conferenza stampa di questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo Sisto, ha illustrato la preview della Stagione24/25 alla presenza del sindaco, Marco Russo.

Anche la programmazione di quest’anno prosegue all’insegna di un equilibrio riuscito tra innovazione tradizione, un equilibrio che sta conquistando un pubblico sempre più ampio sia per età sia per provenienza territoriale, – dicono il sindaco Marco Russo e l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro.- Il nostro teatro è sempre di più un punto di riferimento territoriale, uno dei capisaldi di un’offerta culturale che Savona sta ampliando anche grazie al percorso corale delle nuove rotte per Savona 2027. La recente nascita del Polo Musicale contribuirà in un futuro prossimc a incrementare ulteriormente la pluralità dell’offerta. Siamo fiduciosi che il pubblico recepirà positivamente quanto stiamo creando anche in questa direzione.

“Un’anteprima di Stagione 24/25, dichiara il direttore Rajeev Badhan, “che – anticipa un cartellone dinamico dove prosa, musica alterneranno tra prime regionali, grandi interpreti, prestigiose regie e graditi e contemporaneo Si ritorni. Un progetto artistico che continua la sua direzione verso nuove rotte intraprese dalla nostra città quale candidata Capitale Italiana della Cultura a per il 2027. Per questo la nuova Stagione, che inizierà il 12 novembre, ospiterà prime regionali di alcuni tra gli artisti più importanti della scena -. europea come Romeo Castellucci e il savonese Pippo Delbono. Per una programmazione che alza lo sguardo verso lontani orizzonti, ma che trova le sue radici nel territorio.

Così come troviamo le nuove scritture per la scena, ampio spazio ho dato alla commedia, tra tradizioni locali e nazionali. Dal ritorno del genovese Tullio Solenghi, con uno dei cavalli di battaglia che hanno reso immortale il comico Gilberto Govi, al Chiabrera con “Pignasecca e Pignaverde”, ai testi della grande tradizione italiana da Pirandello a Goldoni. Grande novità di quest’anno è l’inserimento nell’anteprima anche di un assaggio delle altre rotte di programmazione del Teatro della città della torretta.

Partiamo con “L’angelo della storia della compagnia Teatro Sotterraneo, vincitore del premio UBU 2022 come miglior spettacolo dell’anno e nominato anche come miglior testo. Infine, a chiusura di questo primo sguardo sulla futura Stagione, due icone della musica. Paolo Fresu nello spettacolo sulla mitica figura di Miles Davis e per l’apertura della Stagione musicale ho invitato una delle più importanti pianiste internazionali, Beatrice Rana, in duo con la sorella Ludovica al violoncello, per un concerto imperdibile. L’appuntamento è per il prossimo autunno con una Stagione ancora tutta da svelare. Il programma della Stagione sarà oggetto di integrazioni e potrà subire variazioni.

Il direttore ha presentato alcuni numeri: “Nel 2021-2022 con la pianificazione del direttore precedenze abbiamo incassato 260mila euro con 11mila presenze. L’anno scorso 280mila euro e 15 mila biglietti, quest’anno 300 mila euro e 16mila ingressi. Un andamento positivo che segna un coinvolgimento sempre più attivo della cittadinanza e delle nuove generazioni e un panorama di pubblico non solo savonese”.