TeamSystem indaga il legame dell’IA e le nuove tecnologie con il mondo professionale

Negli ultimi anni, i professionisti italiani hanno manifestato una crescente consapevolezza riguardo ai benefici della digitalizzazione sulle loro attività quotidiane. Il 50 % di loro, inoltre, si valuta con un livello medio-alto di competenze digitali, un dato che riflette una maggiore apertura verso le tecnologie digitali e definisce anche il loro ruolo sempre più strategico all’interno del mondo professionale.

Questo è uno dei principali fattori emersi dallo studio “L’impatto della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale sugli Studi Professionali italiani” condotto da TeamSystem in collaborazione con The European House Ambrosetti.

I risultati dello studio

TeamSystem, tech company italiana che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha indagato l’effetto dell’Intelligenza Artificiale (IA) negli studi professionali italiani. L’IA è stata identificata come uno strumento cruciale per ottimizzare l’efficienza operativa: ben il 70% dei professionisti ha già intrapreso iniziative per integrarla nei propri processi lavorativi, seppur con modalità e tempi differenti.

In particolare, il 30% di questa porzione ha già adottato soluzioni di IA, mentre un ulteriore 40% sta attualmente studiando e pianificando l’integrazione di tali tecnologie. Tra le principali preoccupazioni di chi utilizza l’IA, la tutela della privacy è in cima ma, nonostante ciò, questo strumento è generalmente visto come un acceleratore affidabile per l’automazione dei compiti ripetitivi e la gestione di dati complessi.

La digitalizzazione e le tecnologie più apprezzate dai professionisti

Oltre all’IA, la digitalizzazione degli studi professionali italiani abbraccia anche l’adozione del Cloud e delle soluzioni plug&play. Il 56,3% dei professionisti utilizza attualmente tecnologie Cloud, posizionando l’Italia al quinto posto nell’UE-27 per la scelta di servizi Cloud di medio-alto livello. Inoltre, il paese si distingue al terzo posto per l’uso di IoT nei processi produttivi, evidenziando una forte inclinazione verso l’innovazione tecnologica.

Il ruolo di TeamSystem nella trasformazione digitale

TeamSystem non è solo un testimone di questi cambiamenti, ma anche un catalizzatore essenziale della trasformazione digitale degli studi professionali italiani. Con un fatturato di 695 milioni di euro nel 2022 e una forza lavoro di oltre 3.000 dipendenti, l’azienda supporta circa 2 milioni di clienti con soluzioni innovative basate sull’IA, che spaziano dalla gestione aziendale all’e-commerce, fino al Fintech.

Considerato il contesto delineato dallo studio, risulta evidente il cruciale ruolo delle soluzioni strategiche e all’avanguardia proposte da TeamSystem, volte all’ottimizzazione del lavoro nelle aziende e al servizio di chi guarda al futuro.