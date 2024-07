Pietra Ligure. E’ stata un successo di pubblico “La Notte Bianca Summer Lady“, uno degli eventi più attesi e coinvolgenti della stagione estiva di Pietra Ligure.

L’evento, promosso e organizzato dall’Associazione delle attività produttive “Facciamo Centro” e dal Comune di Pietra Ligure, si è svolto ieri, mercoledì 24 luglio, e ha trasformato la città in una grande festa con esibizioni musicali e intrattenimenti.

Dalle ore 18.00 e fino a tarda notte, un ricchissimo programma di eventi in tutte le vie e le piazze del centro, affollatissime, ha regalato a tutti i presenti una serata indimenticabile; anche per i più piccoli con la baby dance sul lungomare Bado (zona parco giochi). Alla musica e al divertimento si è affiancato un goloso percorso enogastronomico tra i caruggi che offrirà le migliori specialità locali.

Sul Lungomare Bado, in zona parco giochi, dalle 20,00 c’era la Baby Dance per i bambini e sempre sul Lungomare Bado, dalle 20.30, la 4SixtyFive Band ha eseguito brani pop/rock anni ’90/2000 e la New Gen Band ha proposto rock e pop contemporaneo. In piazza Martiri della Libertà, dalle 20.30, Lemon Box Duo ha suonato successi degli anni ’90 e 2000, via Matteotti, dalle 20.30, ha ospitato Velvet Notes Duo con musica pop, blues e jazz e via Accame, dalle 20.30, ha visto Oasi Latina con balli di gruppo.