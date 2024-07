Successo a Ceriale per la prima di “Santa Balera”, le serate danzanti in piazza

Una rassegna nella rassegna a Ceriale con “Santa Balera”, le serate danzanti e di liscio inserite nel programma “Rotonda sul Mare” che sta animando le manifestazioni estive cerialesi.

E il primo appuntamento non ha certo deluso le attese, con un sold out per il format proposto dalla HPIEvent e che ha visto protagonista l’orchestra Pietro Galassi.

“Un grande successo che conferma la forte attrattività delle serate di liscio, con Ceriale che ospiterà nell’estate 2024 le migliori orchestre del panorama nazionale” affermano il sindaco Marinella Fasano e l’assessore comunale alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

In tutto otto gli appuntamenti in cartellone, di mercoledì sera, iniziati il 10 luglio scorso e che si concluderanno il prossimo 28 agosto: le serate sono gratuite, ma l’organizzazione mette a disposizione anche settanta tavoli, su prenotazione, per possibili consumazioni a pagamento.

“Abbiamo creduto e realizzato una sala da ballo a cielo aperto nella piazza principale di Ceriale, offrendo un intrattenimento davvero speciale” aggiungo sindaco e assessore cerialesi.

“Dobbiamo ringraziare Giampiero Baldini la sua perfetta organizzazione, oltre agli uffici e addetti del Comune per essere riusciti a realizzare questa prima fantastica serata”.

“Un ringraziamento particolare alla presentatrice della rassegna, Renata Cantamessa, per la sua competenza e professionalità”.

“Siamo certi di ripetere il grande successo di queste serate anche con i prossimi appuntamenti, fino alla fine di agosto, in quanto il format proposto è di assoluto livello e capace di attirare tanto pubblico” concludono i due amministratori cerialesi.

