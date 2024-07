Street Food del Gambero Rosso: nel Savonese fette, farinata “al femminile”, krapfen e pesce fresco

Savona/Liguria. Il cibo da strada avanza nell’interesse collettivo. Molte le ragioni: un modo per risparmiare (di questi tempi serve sempre) mangiando bene e con gusto, un po’ di sana vita all’aria aperta, tradizioni che si tramandano e – perché no? – una moda che si impone ovunque.

Capita quindi a proposito la decima edizione di Street Food, guida al settore del mostro sacro Gambero Rosso, uscita qualche giorno fa, che incorona quattro insegne della provincia di Savona, ma ci consente anche di girovagare in cerca di posticini caratteristici della Liguria.

Le quattro insegne savonesi segnalate sono “Fette Panissa” di vico dei Crema a Savona, “Farinata da Virginia” in via Mazzini a Pietra Ligure, “Specialità Krapfen di Cesare” in via Garibaldi a Spotorno e “Alalunga” in Calata Sbarbaro, nella Vecchia Darsena di Savona. Voi ne conoscete altre? Bene, significa che lo scopo di suscitare curiosità è raggiunto.

“Fette Panissa” è un caposaldo della tradizione savonese. Racconta il Gambero Rosso: “Questo piccolo locale è in una traversa di via Pia, quando all’angolo c’è una sedia, significa che è aperto. La specialità principale è il panino (meglio sarebbe dire la “figassetta” ndr) con le fette, cioè fette di panissa fritta, una sorta di polenta di farina di ceci. Da gustare anche i frisceu, frittelle con baccalà”.

“Farinata da Virginia”, in via Mazzini a Pietra Ligure, ha la caratteristica di essere da sempre declinata al femminile. All’inizio fu “Mue’ Mummina”, Mamma Domenica, poi Virginia e oggi Annamaria. Si va lì per la farinata, ovviamente, da gustare in varie e tutte appetitose preparazioni, che il viandante, chiamiamolo ancóra così, deve scoprire di persona.

“Specialità krapfen di Cesare” è in via Garibaldi a Spotorno. Seguiamo il Gambero Rosso: “L’angolo è sempre il medesimo, Raimondo arrivò negli Anni 40, ora c’è il figlio Guido e la gente continua a dire che i suoi krapfen sono i più buoni del mondo. La sua deliziosa frittella, di buona lievitazione, fritta a puntino, soffice e zuccherata in perfetto equilibrio, può essere gustata con squisiti ripieni o semplicemente vuota”.

“Alalunga”, nella Vecchia Darsena di Savona, offre “pesce e frutti di mare – ci informa sempre il Gambero Rosso – pescati intorno alla costa savonese, rigorosamente locali e di stagione. Possibile degustare coni di pesce fritto, fishburger, panini con vari ingredienti”. C’è molto altro, un po’ di sorpresa aiuta nella scoperta gastronomica.

Ma chi c’è al primo posto in Liguria secondo il Gambero Rosso? Fish’n Street, Osteria di strada a Genova, in via Colombo 36: pesce cucinato in loco o da asporto, sempre fresco, e fritti da non perdere.

Il capoluogo regionale si distingue con molte altre proposte. Citiamo l’Antica friggitoria Carega Sottoripa, l’Ittiturismo Boccadasse in via Aurora (Baccadasse ovviamente vale da sola il viaggio), mentre spostandosi un po’ è d’obbligo citare La Baracchetta di Biagio sul porticciolo di Recco, naturalmente per la focaccia al formaggio che non può mancare in questa nostra, per ragioni di spazio, approssimativa rassegna. Anche Camogli è comunque meta gettonata ed ecco dunque l’insegna di Ravello, via Garibaldi, il lungomare.

Non offre molto la provincia di Imperia, per l’esattezza Lanteri Bakery in via dell’ospedale 57, nel centro di Oneglia. Aperto dalle colazioni in avanti, ha il punto di forza in focacce e farinata.

Il Gambero Rosso analizza lo Street Food oggi ricordando che è sempre più trasversale e che unisce generazioni e fasce sociali. La guida prende in esame osterie, paninerie, pizzerie, bacari, mercati, friggitorie. Insomma, se avete voglia di un’esperienza un po’ diversa, il Gambero Rosso può aiutarvi.