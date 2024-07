Stop obbligo vaccini per i minori, Bassetti: “Politica ottusa che ci riporta ai momenti bui del populismo”

Liguria. “L’invasione nel campo della medicina e della salute pubblica da parte della politica e del Senatore Borghi è inaccettabile. Voler abolire o modificare la legge sui vaccini, per guadagnare il consenso politico del movimento no vax, ci riporta ai momenti più bui del populismo e della politica per pochi, soprattutto oggi che stiamo assistendo a una recrudescenza del morbillo, della pertosse e di altre malattie infettive potenzialmente letali e invalidanti per la salute dei bambini”. Così l’infettivologo genovese Matteo Bassetti interviene – attraverso un post sulla sua pagina Facebook – in merito alla proposta avanzata dalla Lega di eliminare l’obbligatorietà del richiamo vaccinale per i minori.

Secondo Bassetti, “il senatore Borghi e la Lega farebbero bene a guardare come si comportano gli altri politici in giro per il mondo: 14 Paesi europei hanno almeno una vaccinazione obbligatoria. Gli Stati Uniti e il Canada, cosi come la Germania, hanno scelto una via simile: necessità di certificato per l’ammissione a scuola, simile all’Italia”.

L’obiettivo dell’emendamento proposto dalla Lega, uno dei 37 presentati dal Carroccio al decreto liste d’attesa in discussione in questi giorni a Palazzo Madama, è quello di ripristinare la disciplina sui vaccini precedente alla legge Lorenzin. In pratica, se l’emendamento venisse approvato, le vaccinazioni contro morbillo, rosolia, parotite e varicella non sarebbero più obbligatorie, ma solo “raccomandate”.

Come riportato da “La Repubblica”, quest’anno in Italia, a fine maggio, si sono registrati 556 casi di morbillo, rispetto ai 44 casi dello stesso periodo dell’anno scorso. Secondo il senatore Borghi, questo dato confermerebbe che “l’imposizione vaccinale non funziona, crea solo rabbia e violenza“.

“Speriamo che morbillo, parotiti, meningiti, tetano e difteriti non festeggino il loro ritorno grazie alla politica ottusa e populista“, ha concluso Bassetti.