Stop abuso d’ufficio, Marco Melgrati: “Una conquista di civiltà per tutti gli amministratori pubblici”

Alassio. È ufficiale lo stop al reato di abuso d’ufficio, contenuto nel disegno di legge del ministro della Giustizia Carlo Nordio e approvato dalla Camera dei deputati con 199 voti a favore e 102 contrari.

E c’è chi plaude alla notizia, come il sindaco di Alassio Marco Melgrati, che dovuto fare i conti con una decina di casi di abuso d’ufficio tra gli oltre 30 procedimenti penali affrontati dal sindaco di Alassio.

“L’abrogazione del reato di abuso è una conquista di civiltà per tutti gli amministratori pubblici, – ha sentenziato Melgrati ai microfoni di IVG, che ha definito il reato di abuso d’ufficio “assurdo, difficilmente inquadrabile e dimostrabile”.

“Ha impedito a lungo a molti sindaci di apporre la propria firma su provvedimenti importanti per le loro comunità per la paura di essere indagati e rinviati a giudizio, cosa che peraltro non ha mai fermato la mia azione amministrativa come dimostrato dai molti processi e dalle altrettante assoluzioni” ha proseguito Melgrati.

Un caso su tutti, tra quelli affrontati, è stato evidenziato dal primo cittadino alassino: quello sulla ristrutturazione del Grand Hotel, nel quale oltre all’abuso d’ufficio gli era stato contestato di aver agito in concorso per il reato di abuso edilizio: “Quando si è chiamati a fare scelte importanti per la propria città spesso si creano fastidi e interferenze, così il sindaco ne paga le conseguenze. A volte la magistratura ha più fantasia di Walt Disney”, ha concluso Melgrati.