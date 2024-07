Stella San Giovanni, scontro tra due auto: soccorsi mobilitati e strada riaperta a senso unico alternato [AGG]

Stella San Giovanni. Aggiornamento 16.40: strada riaperta a senso unico alternato nell’abitato di Stella ma operazioni di sgombero ancora in atto.

Incidente stradale avvenuto intorno alle ore 13, 30 di oggi sabato 13 luglio in via Giuseppe Garbarini in località Stella San Giovanni.

Lo scontro è avvenuto tra due vetture, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. Si è resa però necessaria la chiusura della strada per consentire la rimozione dei mezzi che, in seguito allo scontro, hanno bloccato il passaggio mettendosi di traverso.

Mobilitati immediatamente i soccorsi per i due feriti, sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la Croce Verde di Albisola Superiore, la Croce Rossa di Stella, l’automedica del 118 Sierra 1 e l’elicottero Grifo dell’elisoccorso di Albenga.