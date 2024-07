Stella: il Comune mette a bilancio i fondi per la manutenzione di strade, scuole e cimiteri

Stella. L’Amministrazione Comunale ha programmato di inserire a bilancio di previsione 2024/2026, 325 mila euro di quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente.

Ecco le cifre degli investimenti: 205 mila euro saranno destinati per la manutenzione delle strade comunali, di cui circa 170 mila per le bitumature e 30 mila per gli edifici scolastici comunali. Poi 25 mila euro per l’illuminazione pubblica e 15 mila per i cimiteri.

Ecco invece le spese in conto corrente : 50 mila euro riguardanti la progettazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici comunali e di miglioramento della viabilità.

“Stiamo lavorando a mille grazie al lavoro degli uffici comunali tutti per arrivare sempre a maggiori e migliori risultati – spiega il sindaco Andrea Castellini – A quasi tre anni di mandato abbiamo superato abbondantemente il 60% del programma elettorale presentato agli elettori stellesi nel 2021”.