Stella, al sindaco Castellini un attestato d’onore della Federazione mondiale delle associazioni vigili del fuoco volontari

Stella. Un attestato d’onore al sindaco Andrea Castellini. È stato consegnato al primo cittadino da parte della della Federazione mondiale delle associazioni vigili del fuoco volontari nella sede del Comando provinciale di Savona.

“Una grande emozione quella di ricevere il riconoscimento per l’opera sociale e di dedizione al dovere svolta al servizio della comunità” ha spiegato Andrea Castellini.

“Per questo riconoscimento ci tengo a ringraziare tutti i vigili del fuoco volontari di Sassello insieme al loro comandante, con i quali collaboriamo costantemente come interventi sul territorio stellese, oltre a ringraziare sia la stazione vigili del fuoco di Varazze sia di Savona per i molteplici interventi effettuati insieme per l’annosa situazione dei tir che ben conosciamo e non solo” ha concluso il sindaco.