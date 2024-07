Spoturnito, vincono ancora i Dark Barber&Clothes, pareggiano i Krapfen e i Bagni Royal

Spotorno. Quarta serata di divertimento al campo Monticello per la seconda giornata della fase a gironi dello Spoturnito 2024. E lo spettacolo non si è fatto attendere. Infatti, la prima partita ha regalato ben sedici gol. Tra Bagni Royal e Cagnassi finisce 8-8, dopo che entrambe avevano perso al loro esordio. Da una parte poker di Gabriele Romano, tripletta di Lorenzo Carocci (decisiva la sua rete allo scadere per pareggiare i conti) e gol di Core, dall’altra doppietta di Meli, una marcatura per Greco e Eboli e quattro reti per Ormenisan. Proprio a quest’ultimo è stato assegnato il premio di migliore in campo. Insomma, pioggia di gol in questa sfida che vede, ancora una volta, i campioni in carica sorprendentemente in difficoltà.

Partita tesa, nervosa e concitata, invece, quella tra il Bar Lord Nelson e i Dark Barber&Clothes, terminata 2-3. Asteggiante, Basso e Gualberti sono i marcatori che hanno deciso la sfida, agli avversari non sono bastati il gol di Cappellari e il rigore nel finale di Capasso. Per i Dark Barber&Clothes di capitan Filippo Caroniti, MVP del match, ora è al sicuro il primo posto nel gruppo C. Per loro, dunque, l’ottavo di finale sarà contro l’ultima classificata del gruppo D. Certo è che questa formazione ha dimostrato di essere tra le più accreditate per la vittoria finale del torneo.

Ma la serata non finisce qui: emozioni anche nel pareggio 5-5 tra Bagni Cerutti e Krapfen. E se il il confronto sembrava essere indirizzato dai gol di Polito in apertura in favore dei Krapfen, i Bagni Cerutti hanno raddrizzato la sfida nel secondo tempo. Il poker di Polito e la rete di Marcato non bastano: Parpaiola, Ispano e la tripletta di Giuliano (migliore in campo) frenano il cammino dei Krapfen. Ora, in un girone estremamente combattuto la classifica recita: Krapfen 4, Pole Pole 3, Bagni Cerutti 2, Buribrera 1. Dunque, può succedere ancora di tutto e sarà decisiva l’ultima giornata.

Nel video in apertura le interviste flash ai tre MVP: nell’ordine, Filippo Caroniti (Dark Barber&Clothes), Daniel Ormenisan (I Cagnassi) e Giacomo Giuliano (Bagni Cerutti)