Spoturnito: terminata la fase a gironi, il riassunto delle ultime due serate

Spotorno. Si è conclusa ieri sera la fase a gironi dello Spoturnito du Balun 2024. Si sono dunque delineati gli accoppiamenti degli ottavi di finale che partiranno stasera e termineranno sabato 20 luglio. Spicca, tra questi, il remake della finale dello scorso anno Bagni Royal – Tribunella e Taverna dei Peccatori. Ma procediamo con ordine. La serata di martedì 16 si è aperta con il confronto tra Sant’Ermo Alcolica e Suso Car, terminato 7-1. Per la squadra vincitrice, il migliore è stato ancora una volta Sebastiano Prina, autore di tre reti. Subito dopo si è giocata la seconda partita di questo girone, tra Bagni Colombo e Vlz Team. Per questi cade l’imbattibilità, con i Bagni Colombo che vincono 4-1, trascinati dalla doppietta dell’MVP Matteo Marchi.

A concludere questa serata la prima partita della terza giornata del gruppo C, con l’attesissima sfida tra Bagni Royal e Dark Barber&Clothes. Si preannunciava un match equilibrato, invece, si sono finalmente visti i veri campioni in carica. I Bagni Royal, in difficoltà nelle prime due uscite, hanno dominato la gara, vincendo con il risultato di 8-2. MVP, protagonista di una tripletta, Fabio Core. Sempre con il gruppo C è iniziata, invece, la serata di mercoledì 17. Il Bar Lord Nelson ha prevalso per 5-3 contro i Cagnassi, in una sfida tesa e nervosa, con un finale concitato.

Hanno concluso la fase a gironi le partite del gruppo D, a partire dal match tra Mugiwara ed Elfisa Srl. La vittoria per 3-2 dell’Elfisa ha permesso alla squadra di non terminare a zero punti, quota che invece lascia all’ultimo posto i Mugiwara. Più accesa e sulla carta combattuta la sfida con Studio Patitucci e Tribunella e Taverna dei Peccatori. A sorpresa, la gara è stata vinta nettamente dallo Studio Patitucci, per 9-4, con ancora il timbro (4 gol) di Sergis Halaj.

Di seguito le classifiche dei vari gironi:

Girone A: Vlz Team 6, Sant’Ermo Alcolica 6, Bagni Colombo 6, Suso Car 0.

Girone B: Pole Pole 4, Krapfen 4, Buribrera Italia 4, Bagni Cerutti 3.

Girone C: Dark Barber&Clothes 6, Bar Lord Nelson 6, Bagni Royal 4, I Cagnassi 1.

Girone D: Studio Patitucci 9, Tribunella e Taverna dei Peccatori 6, Elfisa Srl 3, Mugiwara 0.