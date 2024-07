Spoturnito, stasera la finale tra Bagni Royal e Dark Barber

Spotorno. Ci siamo, è il giorno della finale dello Spoturnito du Balun 2024. Anticipata dalla sfida per il terzo posto, si giocherà il match che dichiarerà la vincitrice del torneo. In campo i quattro volte vincitori dei Bagni Royal e i Dark Barber&Clothes. Le due formazioni, infatti, hanno vinto le rispettive semifinali di giovedì, battendo rispettivamente Krapfen ed Elfisa Srl.

La prima semifinale è quella che ha visto protagonisti i Dark Barber&Clothes, contro, come anticipato, l’Elfisa Srl. Questi, grande sorpresa del torneo, hanno tenuto testa agli avversari per buona parte del match, ma nella ripresa i Dark Barber hanno chiuso i giochi. Non basta, dunque, il gol di Debenedetti: la rete di Asteggiante e la doppietta dell’MVP Godena spediscono la squadra in finale, con la vittoria 3-1.

Subito dopo, invece, si sono affrontati Bagni Royal e Krapfen. I campioni in carica hanno dominato agli ottavi e ai quarti, mentre in semifinale hanno trovato qualche difficoltà in più. Scimemi e Core hanno mandato avanti i Bagni Royal, ma Latini era riuscito ad accorciare le distanze. Il 3-1 porta la firma nuovamente di Core, migliore in campo, mentre il 3-2 quella di Pescio. Il poker dei Bagni Royal lo ha siglato Ottina, tarpando le ali dei Krapfen, ai quali non è servito il terzo gol, realizzato da Marcato. 4-3 definitivo, quindi, e Bagni Royal ancora in finale, pronti a difendere il titolo.

Concludiamo, quindi, con gli orari di questa serata.

Ore 20:00 Finali del torneo junior (Villa Rina e Monti si sfideranno per il 1° posto)

Ore 21:00 Finale 3°/4° posto (Elfisa Srl – Krapfen)

Ore 22:00 Finale 1°/2° posto (Bagni Royal – Dark Barber&Clothes)