Spoturnito, serata di sorprese: Elfisa e Krapfen in semifinale

Spotorno. Serata di sorprese e rigori al campo Monticello nella prima delle due tornate dedicate ai quarti di finale dello Spoturnito du Balun 2024. Pole Pole – Elfisa Srl e Krapfen – Studio Patitucci le sfide in programma, entrambe decise ai calci di rigore.

La prima partita è terminata 1-1 nei tempi regolamentari con le reti di Ferrotti e Debenedetti. Il pari ha dunque prolungato il match ai tiri dal dischetto, dove è risultato decisivo l’errore di Vittorio Fazio del Pole Pole. Sorprendentemente, quindi, l’Elfisa avanza in semifinale, dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi. MVP della partita Aleandro Kertalli.

Il secondo confronto vedeva favorito lo Studio Patitucci, squadra del capocannoniere Halaj. E ancora una volta la sua firma il centravanti l’ha messa, ma non è bastata. Per lui una doppietta, così come Latini per i Krapfen. Completano il quadro dei marcatori Polito e Favara. 3-3 nei 50 minuti e, quindi, ancora rigori. Dagli undici metri l’errore di Tommaso Quartieri pesa come un macigno: lo Studio Patitucci viene eliminato. Sarà semifinale, invece, per i Krapfen, con Michele Latini premiato migliore in campo.