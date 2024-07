Spoturnito: riscatto Pole Pole, esordio vincente per Studio Patitucci e Tribunella e Taverna dei peccatori

Spotorno. Terzo appuntamento con lo Spoturnito 2024 al campo Monticello. Nella serata di ieri hanno esordito nella manifestazione le squadre impegnate nel gruppo D ed è iniziata la seconda giornata del gruppo B. Proprio con quest’ultimo è cominciato il trittico di partite e la sfida tra Pole Pole e Buribrera ha regalato grandi emozioni. I primi cercavano il riscatto dopo il KO contro i Krapfen, i secondi erano reduci dal pari contro i Bagni Cerutti. Il Pole Pole ha quasi sempre condotto la gara, passando in vantaggio dopo poco, e trovandosi a pochi minuti dalla fine sul 4-3. Il rigore trasformato dal Buribrera, però, sembrava spegnere le speranze di vittoria del Pole Pole e inchiodare il match sul pareggio. Invece, la squadra trascinata da Gabriele Ferrotti, premiato con il titolo di migliore in campo, ha prima ripreso il comando della gara e poi, sulla sirena, ha trovato la rete di Bogarin Martinez. Risultato finale, dunque, di 6-4 che porta il Pole Pole a 3 punti e lascia il Buribrera a quota 1.

Il secondo match sul menù della serata ha visto affrontarsi Studio Patitucci e Mugiwara. I primi capitanati dal nuovo giocatore della Spotornese Adriano Patitucci, hanno avuto vita facile nel gestire la sfida. Il gol di Favara e il poker di Halaj bastano per superare le due reti del Mugiwara, realizzate da Gallo e Gamba. Il 5-2 finale permette allo Studio Patitucci di iniziare vincendo e convincendo il proprio percorso, trascinato da uno straripante Halaj, attaccante della San Francesco Loano, MVP della sfida. Insomma, sarà contento mister Cattardico di vedere il suo centravanti in questa condizione.

La chiusura della serata è spettata al confronto tra Tribunella e Taverna dei Peccatori ed Elfisa Srl. Anche questa sfida è stata ordinaria amministrazione per il Tribunella, squadra seconda classificata l’anno scorso. Nell’Elfisa si mette in mostra Risso, protagonista di una doppietta, ma non basta per fermare gli avversari. I sei gol dei vice-campioni in carica, tre dei quali realizzati da Daniele Rognoni, uomo partita, candidano sin da oggi questa squadra per la vittoria finale del torneo. Tuttavia, il Tribunella negli ultimi minuti ha rischiato di tirare il freno a mano un po’ troppo presto, subendo altre due reti allo scadere. Punteggio di 6-4 che, dunque, porta in testa al gruppo D, a pari punti, Studio Patitucci e Tribunella e Taverna dei Peccatori.

Nel video, l’intervista ai tre migliori in campo della serata: Gabriele Ferrotti (Pole Pole), Sergis Halaj (San Francesco Loano) e Daniele Rognoni (Tribunella e Taverna dei Peccatori)