Spoturnito, gli ottavi cominciano all’insegna dei rigori: avanti Bagni Cerutti, Sant’Ermo Alcolica e Krapfen

Spotorno. È iniziata la fase ad eliminazione diretta dello Spoturnito du Balun 2024. Le partite da dentro o fuori, quelle dove ogni errore può essere decisivo e dove, spesso, regna l’equilibrio. Così è stato nella prima serata degli ottavi di finale, aperta dallo 0-0 tra Vlz Team e Bagni Cerutti. Match bloccato, chiuso e sorprendentemente a reti bianche. Sono serviti, infatti, i tiri dal dischetto per decidere la prima squadra a conquistare i quarti di finale e, dagli undici metri, non c’è stata storia. Tre su tre per i Bagni Cerutti, zero su tre per il Vlz Team. Ai quarti, quindi, ci vanno proprio i Bagni Cerutti, con il capitano Pietro Sciandra che si aggiudica il premio di MVP.

Ancor più tesa e nervosa la sfida tra Sant’Ermo Alcolica e Buribrera. I primi hanno indirizzato la gara con il gol di Sebastiano Prina, ma sono stati raggiunti dalla rete di Titi. Brando e Brini, successivamente hanno portato la squadra sul 3-1 e a poco è servito il gol di Ciravegna nel finale. Punteggio definitivo di 3-2 che permette al Sant’Ermo Alcolica di proseguire l’avventura. Migliore in campo Emanuele Di Lucia, alla prima partita nel torneo.

La conclusione della serata ha visto un altro match conclusosi ai rigori, tra Krapfen e Bagni Colombo. Dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, infatti, la lotteria finale ha spedito i Krapfen al turno successivo, nonostante l’errore di Pescio, che aveva segnato due gol nei 50 minuti. Doppietta anche per Lanzarotti, ma stessa sorte dal dischetto. Il suo errore costa caro e viene parato da Santelia, MVP di questa partita.

Appuntamento alle tre sfide di questa sera: Pole Pole – Suso Car, Bar Lord Nelson – Elfisa Srl, Dark Barber&Clothes – Mugiwara.