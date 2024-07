Spoturnito, finale a sorpresa: trionfo Dark Barber!

Spotorno. È cominciata con la vittoria del VHR Villa Rina nel torneo junior la giornata conclusiva dello Spoturnito du Balun 2024. Solo un piccolo antipasto della scorpacciata di emozioni che hanno regalato le due finali della manifestazione. E dunque, intorno alle 21:30 è cominciata la finale per il terzo posto, tra Elfisa Srl e Krapfen. Ai primi non basta la tripletta di Debenedetti, per i secondi il gol decisivo, ai supplementari, di Thomas Polito, vale un posto sul podio. 6-7 è terminata questa partita tra due formazioni che, chiaramente, avrebbero preferito giocare la partita successiva.

Infatti, subito dopo, si è disputata la finalissima tra Bagni Royal e Dark Barber&Clothes. Campioni in carica e quattro volte vincitori del torneo i primi, giovani, rampanti e sorprendenti i secondi. I Royal trovano il vantaggio con il gol del capitano Christian Ottina, ma vengono pareggiati dalla rete di Godena. Ancora Ottina riporta avanti la sua squadra, mentre è Gualberti a siglare il 2-2. La terza rete dei Bagni Royal, invece, porta la firma di Salis. Questo è un gol che sembra mettere la parola fine sulla partita, ma ancora una volta i Dark Barber pareggiano. In questo caso a trovare il gol è Mattia Basso, che trascina la partita ai supplementari dopo il 3-3.

Nel tempo aggiuntivo regnano equilibrio e paura, così, la partita va ai calci di rigore. L’esperienza maggiore avrebbe potuto aiutare i Bagni Royal, ma a sorpresa prevalgono i Dark Barber. Per loro un trionfo inaspettato, commentato nel post partita dall’MVP della finale Alessandro Godena e dai due allenatori, Daniel Gandoglia e Giulio Bonora.

Durante la premiazione, spazio anche all’assegnazione dei premi individuali, con Sergis Halaj miglior marcatore, Nicolò Santelia miglior portiere e Alessandro Godena miglior giocatore.