Spoturnito: conclusi gli ottavi di finale, avanzano Bagni Royal e Studio Patitucci

Spotorno. Sabato 20 luglio è andata in scena l’ultima serata degli ottavi di finale dello Spoturnito du Balun 2024. Due le sfide in programma, entrambe a senso unico, per determinare il quadro completo dei quarti. Si è partiti con il remake della finale 2023, Tribunella e Taverna dei Peccatori – Bagni Royal. Nel confronto hanno prevalso gli ultimi, con un netto 3-11. Ancora protagonisti Fabio Core, con 4 reti, e Metalla, tripletta, ma il migliore in campo è stato Edoardo Tregambe.

Tanti gol anche nell’altra sfida, quella tra Studio Patitucci e I Cagnassi. 10-7 il risultato finale, con poker del solito Halaj, ormai ad un passo dal titolo di capocannoniere del torneo. Salito in cattedra anche Adriano Patitucci, capitano della formazione, che ha segnato tre reti e ha ricevuto il premio di migliore in campo. Meritevole di segnalazione, ma non sufficiente per evitare il KO, il poker di Monni tra i Cagnassi.

Come detto, ecco dunque il quadro completo dei quarti di finale che si disputeranno tra stasera e domani:

22/07 20:30 Pole Pole – Elfisa Srl

22/07 21:30 Krapfen – Studio Patitucci

23/07 20:30 Bagni Cerutti – Bagni Royal

23/07 21:30 Sant’Ermo Alcolica – Dark Barber&Clothes