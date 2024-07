Spoturnito, approdano ai quarti Pole Pole, Elfisa e Dark Barber

Spotorno. Seconda serata di ottavi di finale al campo Monticello per lo Spoturnito du Balun 2024. Ieri, infatti, tre partite hanno proclamato altri verdetti definitivi, sancendo il passaggio del turno di Pole Pole, Elfisa Srl e Dark Barber&Clothes.

La prima sfida si è giocata tra Pole Pole e Suso Car. I primi avevano dalla loro parte tutti i favori del pronostico, ma il match si è rivelato più combattuto ed equilibrato. L’iniziale vantaggio del Pole Pole con Ferrotti è stato pareggiato dalla rete di Caffarotti. Più tardi, in gol Briano da una parte e Minetti dall’altra, ma a segnare la rete decisiva è stato Francesco Monda, autore del 3-2 finale. Sottotono, quindi, il Pole Pole, ma per la squadra il viaggio procede.

La serata è proseguita con Bar Lord Nelson – Elfisa Srl, partita tra formazioni giovane ed agguerrite. Match sorprendente perché i favoriti, il Bar Lord Nelson, dopo essere andati in vantaggio con Piazza, hanno subito la rimonta in poco tempo con la doppietta dell’MVP Francesco Risso. Brivido per l’Elfisa nel finale, con Capasso che ha sprecato l’opportunità del pari sbagliando un calcio di rigore. Quindi, anche per l’Elfisa, che aveva concluso al terzo posto il gruppo D, continua il sogno.

Ha concluso il trittico di gare l’appuntamento tra Mugiwara e Dark Barber&Clothes, fino ad ora l’ottavo di finale con più reti. L’equilibrio iniziale si è spezzato in avvio di secondo tempo, con i Dark Barber che hanno allungato, grazie anche alla doppietta del migliore in campo Gualberti. Da segnalare inoltre la rete nel finale del portiere Malinverni, primo giocatore del ruolo a segnare in questo torneo. Risultato finale di 8-3, dunque, che permette ai Dark Barber di approdare ai quarti di finale e rimanere nel ristretto lotto delle grandi favorite della manifestazione.

Nel video l’intervista a due degli MVP della serata, Vittorio Fazio (Pole Pole) e Simone Gualberti (Dark Barber&Clothes).