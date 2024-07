Sport, il consigliere regionale Mai: “Orgoglio per gli ori conquistati dai ragazzi savonesi, ci hanno regalato grandi emozioni”

Savona. “Che orgoglio i ragazzi savonesi che in questo inizio di 2024 ci hanno regalato grandi emozioni! Andrea Filadelli, di Cisano sul Neva, oltre alla medaglia d’oro mondiale di maggio nella staffetta a squadre, a giugno ha conquistato il gradino più alto del podio ai campionati italiani assoluti di nuoto open water 10 chilometri, Lorenzo Trincheri, anch’egli cisanese, ha vinto l’oro nel campionato italiano Team Relay (staffetta a squadre MTB) mentre la valbormidese Gloria Olivieri dei Garisti Club Biestro si è riconfermata campionessa italiana di pesca alla trota in torrente. Le loanesi Maya Ordine e Giorgia Zanoni si sono laureate campionesse italiane di nuoto artistico. Il ventitreenne Samuele Iorio a febbraio si è riconfermato campione italiano kickboxing k1 e a giugno ha conquistato l’argento mondiale”. Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Hanno poi brillato – prosegue Mai – gli atleti del Doria Nuoto Loano in occasione del campionato italiano aquathlon riservato ai giovani con Chiara Guarisco che si è laureata campionessa italiana Youth B e Ludovico Trincheri che ha conquistato il secondo posto nella categoria Youth A. In Galizia, nella seconda tappa del Coppa del Mondo giovanile, sono arrivate per il Karatè club Savona medaglia d’oro per Giacomo Ferraris e d’argento per Maya Marenco. È pioggia di medaglie anche ai campionati italiani di Kick Boxing Stavate per il Savona con Chiara Vincis che diventa nuovamente campionessa italiana, Cristian Rivera che ottiene il titolo italiano in ben due discipline e argenti Matteo Fichera, Aurora Minasso, Letizia Pennacino e Silvia Debenedetti. Altro alloro tricolore nel Nuoto Artistico per la Rari Nantes Savona che è Campione d’Italia Juniores”.

“Lo sport svolge un ruolo fondamentale nella nostra società, insegnando ai giovani valori fondamentali come la disciplina, il sacrificio, la responsabilità, il lavoro di squadra e promuove uno stile di vita sano e attivo, contribuendo al benessere psicofisico e fornendo ai nostri ragazzi le basi per affrontare meglio le sfide future della loro vita. Grazie ad un’iniziativa del Gruppo Lega, condiviso dalla Giunta Regionale, la Liguria sarà Regione europea dello Sport 2025 e si coronerà un percorso che portiamo avanti dal 2021 per la valorizzazione dello sport come strumento altamente educativo e sociale. Grazie per l’instancabile impegno al Presidente di MSP, Gianfrancesco Lupattelli che con ACES Europe, dal 2001 assegna l’European Capital of Sport Award&Flag alle città che si sono distinte per politiche a favore dello sport. Inoltre la Regione, anche quest’anno, fornisce un aiuto concreto alle famiglie che vogliono far praticare sport ai propri figli attraverso la ‘Dote Sport’. Sono previsti contributi per i giovani tra 5 e i 17 anni, fino a 400€, che vanno a finanziare lo svolgimento di attività sportive”, conclude Mai.