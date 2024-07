“Spiaggia libera dimezzata, bagnanti ammassati”: polemica per il cantiere della passeggiata a raso in via Nizza a Savona

Savona. Ancora polemiche per il cantiere di via Nizza per la nuova passeggiata a raso. “La spiaggia è dimezzata, la sabbia rimasta dagli scavi non è stata redistruita ma sono rimaste le ‘colline’. E’ sempre stata una spiaggia tranquilla, era un gioiellino, ora nei fine settimana i bagnati si ritrovano ammassati”. Il malcontento arriva da una residente di via Nizza che frequenta quotidianamente la spiaggia dei Natarella.

La critica riguarda anche la chiusura dei varchi per raggiungere l’arenile: “Sono stati tolti due accessi al mare e adesso bisogna passare dal parcheggio di villa Pizzardi. Persone anziane, famiglie con passeggini sono costretti a passare su un terreno dissestato, sporco e pieno di erbacce. Non è dignitoso. Almeno potevano sistemare la sabbia scavata e garantire gli accessi al mare”.

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi spiega: “Sono stati piantati un centinaio di pali nella zona davanti a vila Zanelli e poi i lavori si sposteranno verso il Mercatò. Poi si passerà a mettere le piattaforme. Per il disagio ci siamo già scusati, quando ci sono cantieri è inevitabile. Ci dispiace che l’intervento non sia stato sospeso d’estate, ma per la prossima stagione ci saranno nuove sedute, illuminazione, docce che renderanno più gradevole andare al mare”.