Spettacoli in piazza della Concordia ad Albissola troppo rumorosi: anche la Cassazione dà ragione ai residenti

Albissola Marina. Anche un Ente pubblico è soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti dei privati cagionata da emissioni provenienti da aree pubbliche. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione esprimendosi in merito al ricorso presentato dal Comune di Albissola Marina contro le sentenze di primo e secondo grado emesse da Tribunale di Savona e Corte d’Appello a proposito della nota vicenda delle emissioni rumorose generate dagli spettacoli che si tenevano in piazza della Concordia.

Nel 2017 i proprietari di un appartamento di piazza della Concordia avevano portato in tribunale l’amministrazione lamentando l’eccessivo rumore prodotto dagli spettacoli allestiti durante l’estate nella piazzetta. Nel 2018 il giudice aveva dato ragione proprio ai residenti, stabilendo un risarcimento a loro favore da parte del Comune. Comune che, dal canto suo, aveva presentato ricorso in Appello, risultando anche in questo caso soccombente.

Ieri la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 18676, ha rigettato il secondo ricorso presentato dal Comune contro le pronunce dei giudizi nei primi due gradi di giudizio. Al di là delle questioni “tecniche” come ad esempio il parametro fonometrico utilizzato dal Comune per stabilire se le emissioni sonore siano o meno “oltre i limiti”, la Cassazione ha stabilito che “anche emissioni che rientrino nei limiti possono considerarsi intollerabili nella situazione concreta, posto che la tollerabilità è da valutarsi tenendo conto dei luoghi, degli orari, delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti”.

Inoltre, come già evidenziato, anche un Ente pubblico è “soggetto all’obbligo di non provocare immissioni rumorose ed è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al ‘facere’ necessario a ricondurre le immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità”.

Infine, il pronunciamento ribadisce quanto osservato dalla Corte d’Appello e cioè che “non si può giustificare il sacrificio del diritto del privato oltre la normale tollerabilità”.

Come sottolinea Confedilizia, quindi, l’ordinanza è rilevante “per l’importante principio espresso, che riconosce chiaramente ai residenti in zone in cui i rumori si protraggono fino a tarda sera la possibilità di chiedere ai Comuni sia di ricondurre tali immissioni nella norma sia il risarcimento per il pregiudizio subito”.

“Nel caso posto all’attenzione dei giudici, i rumori provenivano da una serie di manifestazioni culturali organizzate da un Comune ligure nella piazza principale. Ma già in passato – ricorda la Confedilizia – il medesimo principio era stato espresso per condannare l’inerzia delle amministrazioni locali verso i rumori causati dagli avventori di esercizi commerciali. La Confedilizia invita gli interessati a rivolgersi alle sue associazioni territoriali per ricevere tutta la consulenza e l’assistenza necessaria in materia”.

“Accettiamo questa sentenza da parte della Cassazione ma c’è rammarico – le parole del sindaco di Albissola Marina, Gianluca Nasuti – abbiamo deciso di andare fino in fondo a questa vicenda prima di tutto per una questione di principio. In piazza della Concordia si svolgevano attività per bambini e letterarie e qualche concerto: affermare che queste iniziative fossero pregiudizievoli per la salute dei cittadini ci sembrava esagerato”.

“Le regole parlano chiaro: non più di cinque serate al mese in quella piazza. Noi ovviamente ci siamo sempre attenuti a quanto ci è stato imposto già anni fa, dal punto di vista pratico per noi non cambia nulla rispetto a prima, abbiamo sempre continuato e continueremo a svolgere le attività rispettando le regole. Non siamo andati in Cassazione con l’intento di farci aumentarea dieci serate ma porre questi limiti per una città a vocazione turistica ci sembra esagerato”, prosegue il primo cittadino.

“Non credo che il teatro per bambini possa recare problemi di salute – sottolinea – ma se è stato deciso così anche in Cassazione non possiamo farci nulla. Credo che questa vicenda creerà precedenti pericolosi, si aprono scenari molto stringenti su questo tema: compromessi e interesse pubblico. Credo che ci voglia buon senso da parte di tutti e creare un equilibrio tra le parti, ripeto, Albissola è una cittadina a vocazione turistica e non si può non tenerne conto”.

“Comunque già da anni, appena il tribunale di Savona ci ha dato contro ci siamo uniformati alle regole , ora le attività le svolgiamo lo stesso in altre zone della città, non ci fermiamo”, conclude Nasuti.