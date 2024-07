Speranza, il mercato in entrata non conosce soste: ecco Luca Bianchi

Savona. Ancora un rinforzo per guardare in alto. “La società A.S.D. Speranza 1912 F.C. è lieta di annunciare un nuovo acquisto per la nuova stagione: Luca Bianchi“. È con queste parole che lo società del presidente Bruzzone ha annunciato l’acquisto dell’ala mancina ex Carcarese, ennesimo colpo grosso di una campagna acquisti di altissimo profilo.

“L’ala mancina classe 2004 – prosegue la nota stampa – è cresciuta nella Priamar, dove da protagonista ha raggiunto la promozione in Prima Categoria all’età di 17 anni con 6 reti. Nelle ultime due stagioni ha militato nelle fila della Carcarese in Promozione. Benvenuto Luca, forza Speranza”.

“La società Speranza ringrazia la società Carcarese per aver facilitato la buona riuscita dell’operazione”, conclude il comunicato diffuso dal club.