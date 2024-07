Sicurezza e ordine pubblico, il sindaco di Alassio: “Da minoranza critiche inopportune alle forze dell’ordine”

Alassio. Nella giornata di ieri, martedì 23 luglio, il Sindaco di Alassio Marco Melgrati ha inviato una lettera indirizzata al dirigente del commissariato di polizia di Stato, al comandante della compagnia dei Carabinieri, al comandante della stazione dei Carabinieri e al comandante ufficio locale marittimo di Alassio – e, in copia conoscenza, al Prefetto di Savona, al Questore della Provincia di Savona e al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Alassio – attinente ai temi della sicurezza e dell’ordine pubblico, anche in riferimento alle segnalazioni pervenute al sindaco e agli attacchi personali subiti dallo stesso sui social relativi a questi argomenti.

Di seguito si riporta il testo della missiva:

OGGETTO: Problematiche di Ordine Pubblico e atti vandalici nel territorio di Alassio (SV). Chiarimenti e richiesta collaborazione.

La presente prende le mosse dai continui attacchi mediatici a cui lo scrivente è quotidianamente sottoposto in merito a problematiche, vere o presunte, attinenti alla sicurezza e all’ordine pubblico.

Essi provengono, spesso attraverso le pagine social più frequentate, da cittadini, residenti e turisti, che talvolta forniscono utili segnalazioni ma anche, nella maggioranza dei casi, da soggetti intenzionati esclusivamente a strumentalizzare episodi di cronaca per tentare di delegittimare l’operato del sottoscritto peraltro su una tematica, ad Alassio, non di specifica competenza del Sindaco.

Spiace che in quest’ultima pratica si sia adoperata, proprio ieri, anche la minoranza consiliare che, di fatto, ha ingiustamente e inopportunamente, secondo me, criticato l’operato delle Forze di Polizia e delle rispettive Autorità di PS che le coordinano e dirigono sul tema oggetto di questa mia. Ben consapevole, pertanto, delle rispettive competenze a cui siamo chiamati, tutti i soggetti in indirizzo, nell’ambito della tematica in parola, si rappresenta ancora una volta la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a fornire qualsivoglia forma di collaborazione, per il tramite degli uffici comunali e con l’unico limite delle possibilità e disponibilità del nostro Ente, al contenimento di episodi che intaccherebbero la percezione di sicurezza da parte dei nostri abitanti, residenti e turisti.

Si richiede inoltre di valutare una costante opera di pubblicità a mezzo stampa delle tante operazioni portate a termine egregiamente e quotidianamente dalle Forze dell’Ordine operanti ad Alassio in modo da far emergere in modo evidente l’attivismo su un tema così importante nelle nostre località, soprattutto durante la stagione estiva.

Rammentando ancora l’indirizzo fornito alla dipendente Polizia Locale, operante diuturnamente fino all’01.30, rispetto al contrasto del commercio abusivo, al rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, alla gestione dei flussi di traffico e di viabilità e ad ogni altra attività di specifica competenza, si segnala ad ogni buon fine che le zone ritenute maggiormente sensibili per problemi di ordine pubblico permangono quelle nei pressi delle discoteche poste al confine con Albenga, nella zona del molo Bestoso e nelle spiagge libere di ponente. Da ultimo si ricorda la recente emissione di un provvedimento sindacale che limita la vendita degli alcolici nei fine settimana e la presenza di norme specifiche, sine die, che vietano il consumo di bevande alcoliche e contenute in bottiglie di vetro su tutto il territorio comunale, esclusi dehor e plateatici di locali autorizzati alla somministrazione.

Certi della comprensione delle SS.LL rispetto allo spirito sotteso alla presente, si ribadisce completa disponibilità, si rinnova profonda considerazione sul lavoro svolto dai Vostri Uffici e si porgono sentite cordialità.

Alassio, 23 luglio 2024

Il Sindaco

Arch. Marco Melgrati