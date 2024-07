Vado Ligure, si ribalta con un catamarano: turista 60enne soccorso in mare

Savona. Soccorsi mobilitati nel pomeriggio di oggi nel tratto di mare tra Vado Ligure e Savona: un catamarano, con a bordo un turista 60enne, si è rovesciato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero e i mezzi nautici, oltre alla Capitaneria di Porto.

Per diverse ore sono andate avanti le ricerche della persona dispersa in mare, che era partita dalla costa vadese nelle prime ore pomeridiane.

Fortunatamente poi il ritrovamento grazie ad una pilotina della Guardia Costiera: il 60enne era in buone condizioni di salute, tuttavia è stato sottoposto agli accertamenti sanitari del caso.

L’imbarcazione è stata recuperata e trasportata in porto a Savona, in attesa di chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’accaduto, con l’incidente nautico che poteva avere conseguenze ben più gravi.