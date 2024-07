Si appende al treno in corsa e poi cade sui binari: incidente ferroviario tra Loano e Borghetto, deceduto un uomo

Agg. ore 19.50 Nonostante l’intervento dei sanitari, che lo hanno sottoposto a rianimazione per molti minuti, l’uomo è deceduto a causa dei gravi traumi.

Sul posto si attende ora l’arrivo del medico legale, per i rilievi del caso, e del magistrato di turno.

La circolazione ferroviaria è ancora sospesa.

Borghetto Santo Spirito. Ha causato l’interruzione del traffico per circa 45 minuti e la chiusura del passaggio a livello tra Borghetto Santo Spirito e Loano (e quindi anche del tratto di Lungomare Marconi) l’incidente ferroviario avvenuto questo pomeriggio tra le due località rivierasche.

Secondo quanto ricostruito, una uomo di circa 30 anni di origine straniera si sarebbe “appeso” all’esterno di un convoglio appena partito da Loano; giunto all’altezza del passaggio a livello al confine con Borghetto, però, avrebbe lasciato la presa cadendo violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Borghetto e Loano, i carabinieri e gli agenti della Polfer, insieme i volontari della croce rossa di Loano e gli operatori del 118.

L’incidente, avvenuto intorno alle 18.15 circa, ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria.

Mentre sono ancora in corso gli accertamenti del caso, non è escluso che dietro l’episodio ci sia il fenomeno del “Train surfing”, la nuova sfida social che sta spopolando tra gli adolescenti e che richiede ai suoi “partecipanti” di appendersi a un vagone o salire sul tetto di un convoglio in viaggio.