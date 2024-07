Albenga. Le Serre Village di Albenga, a partire da questa sera (12 luglio) diventerà per 3 giorni (fino al 14 luglio compreso) il centro del divertimento del territorio ingauno, ma anche una vetrina unica per conoscere da vicino le produzioni ingaune e dei territori circostanti.

E non mancherà, come di consueto, anche un’iniziativa a sfondo sociale, nello specifico, legata al mondo degli amici a quattro zampe.

Insomma, che si tratti di residenti o turisti fa poca differenza, e se ci sono bimbi al seguito ancora meglio. Questo perché gli organizzatori (Ipercoop, il centro commerciale Le Serre, Decathlon, OVS e Pittarosso) hanno pensato a tutto. Come si suol dire in questi casi: “ce n’è davvero per tutti, e per tutti i gusti“.

Per i residenti sarà l’occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti locali, che rappresenteranno altresì, senza timor di smentita, una gradita scoperta per tutti i turisti. Ciò sarà possibile attraverso show cooking, conferenze ad hoc e la presenza di decine di espositori tra aziende agricole, produttori agroalimentari e cantine.

Anche per i più piccoli c’è davvero l’imbarazzo della scelta tra giochi e sport. Il tutto impreziosito da musica e intrattenimento, che animeranno in particolare le ore serali, con un’estensione dell’orario di apertura di tutti i negozi dell’area park.

guarda tutte le foto 40



Show cooking, conferenze, sport e musica a Le Serre Village di Albenga

“Una grande festa aperta a tutti che quest’anno abbiamo volut0 ampliare con la presenza di altre associazioni del territorio e costruire una vetrina di promozione delle nostre produzioni tipiche di tutto il comprensorio albenganese. D’altronde questa è una delle mission della stessa Coop” ha detto Luigi Pestarino, direttore marketing di Coop Liguria.

Per il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “I visitatori potranno tornare a casa con i profumi e sapori del nostro territorio, delle sue eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, dunque un volano turistico essenziale che questa rassegna, ormai un vero e proprio expo, rappresenta per tutto il comprensorio”.

Ma andiamo con ordine per capire, punto per punto, tutti gli aspetti legati a questa grande iniziativa, che vanta un programma davvero fitto di appuntamenti.

L’AREA DELL’EVENTO E GLI STAND

Nei 5mila mq dell’area park del parco commerciale (comprende l’Ipercoop, il centro commerciale Le Serre, Decathlon, OVS e Pittarosso) troveranno spazio più di 50 espositori tra aziende agricole, produttori agroalimentari e cantine. Si potranno degustare formaggi, ortaggi, conserve, aglio di Vessalico, olio extravergine di olive, vini, dolci, confetture: insomma, il meglio del gusto ligure riunito in un unico evento.

Nello stand della Cooperativa sarà inoltre possibile conoscere meglio i servizi riservati ai Soci Coop e candidarsi per lavorare in Coop Liguria. Ma la Festa di Le Serre Village è anche l’occasione per visitare Albenga: il Comune di Albenga avrà un suo stand con l’Ufficio IAT che presenterà il progetto di promozione “ScopriAlbenga”.

CONFERENZE E SHOW COOKING

Cibo e cultura andranno a braccetto nell’area conferenze, grazie alle iniziative di Slow Food e Cia Agricoltori Liguria. Conferenze che saranno 7 in totale.

Questa sera (12 luglio), dalle 19 alle 20,30, conferenza “I tesori di Albenga”, a cura di Stefano Pezzini; seguita, alle 20,30, dalla conferenza “Tutto ciò che avreste voluto sapere sul grano e non avete mai osato chiedere”, con intervento di Manuela Ricci di Castelbianco, ristoratrice e produttrice di grano, appartenente alla rete nazionale di Slow Food “Slow Grain”.

Domani (13 luglio), dalle 19 alle 20,30, conferenza su “Cantine Doc”, nuovamente a cura di Stefano Pezzini; a seguire, dalle 21,30 alle 22,30, la conferenza “Api e fiori di lavanda, un connubio perfetto”, a cura di Giacomo Calcagno per le api e Cesare Bollani per la lavanda di Impera adatta all’uso culinario, progetto nazionale Slow Food “Slow Bees”.

Domenica (14 luglio), dalle 18 alle 19, conferenza “Albenga Racconta”, a cura di Renata Briano; a seguire, dalle 19 alle 20, conferenza “Asparago violetto d’Albenga: dalla coltivazione alla trasformazione. Il progetto di filiera Cia e l’applicazione in ambito cosmetico”, a cura di Cia Savona-Luca Lanzalaco-Ilaria Bertoli-Condotta Slow Food Albenga; infine, dalle 21 alle 22, conferenza “Allevare rispettando gli animali e la terra si può”, con intervento di Daniele Di Forti, referente per Slow Food del Presidio della Pecora Brigasca.

E nella stessa area conferenze, ogni giorno sono previsti show cooking (uno al giorno) a cura dello chef Fausto Scola, del ristorante Scola a Castelbianco, e dell’Unione Cuochi Savona.

BIMBI E SPORT

Di seguito, tutte le iniziative dedicate ai più piccoli. Dalla torre di arrampicata del CAI di Albenga, con la presenza della guida alpina che spiegherà come salire in sicurezza, al “Crazy Taxi”, che li porterà in giro tra stand e negozi, fino al “Giardino Incantato” con la pianta che nasconde una persona capace di sorprendere nei punti più impensabili.

E poi la “Falegnameria lì per lì”, con Paolo Rogantin, che coinvolgerà i bambini nella lavorazione del legno con materiali raccolti nel Parco del Beigua, realizzando giochi che loro stessi potranno utilizzare. E poi truccabimbi, “Fabbrica dei colori”, giochi e attività sulla raccolta differenziata.

Ad adulti e bambini saranno dedicate anche numerose iniziative promosse dalle Forze dell’Ordine. Carabinieri, polizia stradale e locale, forestale, esercito, protezione civile e croce bianca accoglieranno i visitatori con laboratori e dimostrazioni sulla sicurezza e cinofile.

SOLIDARIETà E AMICI A QUATTRO ZAMPE

Nei tre giorni dell’evento Coop Liguria organizzerà la raccolta solidale “Dona la Spesa animali” in collaborazione con le associazioni “Sulle tracce di Diuk” di Albenga, “Amici della gattoteca” di Alassio e “Volontari uniti per le code” di Andora.

Inoltre, i visitatori potranno farsi scattare una foto con il proprio amico a quattro zampe e riceverla in dono.

MUSICA E INTRATTENIMENTO

Oltre a gruppi musicali locali, che suoneranno in postazioni fisse, è previsto un appuntamento ogni sera. Eccoli di seguito.

Venerdì 12 luglio: alle 21.30, lo spettacolo di Giulia Musso con le sue gag ironiche sull’accoglienza ligure e gli altri personaggi che stanno conquistando migliaia di persone sui social;

Sabato 13 luglio: lo spettacolo itinerante della MIWA Marching Band, la Cartoon Cover Band n°1 in Italia;

Domenica 14 luglio, infine: dalle 22, musica con il dj Gianni Rossi.

TUTTI I NEGOZI DEL PARCO COMMERCIALE APERTI FINO A MEZZANOTTE ED UN “REGALO SPECIALE”

In occasione dell’evento, i negozi del Parco Commerciale Le Serre saranno aperti, nei tre giorni, fino alle ore 24. Nei giorni precedenti, in alcune zone di grande affluenza in tutta l’area di Albenga e di alcune località limitrofe, comprese le spiagge, saranno regalati 1.500 buoni da 15 euro che potranno essere convertiti in gift card nelle tre serate di “Le Serre Village in Festa”.