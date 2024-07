Sfreccia ubriaco su un monopattino nel centro di Finale, all’alt della polizia locale urta un agente e cade: denunciato

Finale Ligure. Nella notte appena trascorsa la Polizia Locale di Finale Ligure è intervenuta in più occasioni, fino a tarda ora, per affrontare alcune situazioni che stavano creando un certo allarme fra cittadini e turisti.

L’episodio più grave si è verificato a tarda notte quando è stata segnalata una persona, a bordo di un monopattino che sfrecciava mettendo a rischio l’incolumità dei tanti ancora presenti in centro città. L’individuo è stato intercettato una prima volta presso la Piazza V.Emanuele, riuscendo tuttavia a dileguarsi a forte velocità e con una guida particolarmente spericolata. E’ stato fermato grazie all’intervento di una seconda pattuglia: il ragazzo è stato quindi intercettato sul Lungomare Migliorini, all’alt della Polizia Locale ha urtato uno degli agenti gettandolo a terra fortunatamente senza conseguenze poi finendo a sua volta a terra procurandosi una ferita ad un braccio.

In seguito all’’evidente stato di alterazione del giovane gli operatori di polizia hanno sottoposto il giovane alla prova dell’etilometro che ha evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue di quasi quattro volte il limite consentito. Il ragazzo è stato quindi denunciato alla’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle sanzioni amministrative per non essersi fermato all’alt della polizia locale, il monopattino è stato posto sotto sequestro e affidato al padre del giovane convocato sul posto.

Intorno alle 23 le pattuglie sono intervenute per un uomo già noto agli agenti del comando finalese, che, completamente travisato, offriva in maniera molto insistente palloncini ai bambini cercando di ottenere, in maniera altrettanto insistente, denaro dai genitori. Rintracciato e accompagnato presso il Comando di Via Ghiglieri all’uomo è stata contestata la condotta particolarmente molesta verso i passanti a termini del Regolamento di Polizia urbana, che prevede una sanzione pecuniaria di euro 150, inoltre gli sono stati sequestrati i proventi dell’attività illecita e l’attrezzatura per porla in essere, compreso il costume indossato e la maschera per il volto.

Dopo meno di un’ora gli uomini della Polizia Locale sono intervenuti nuovamente per un monopattino sfrecciava per le vie del centro, con schiamazzi e attivazione di un dispositivo rumoroso integrato al veicolo. La situazione, che era già stata segnalata in precedenza da alcuni commercianti della zona, ha trovato il suo epilogo poco dopo mezzanotte quando l’uomo è stato fermato nel centro di Finale Marina, anche per lui identificazione e sanzioni amministrative per uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica.