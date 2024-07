Settore Giovanile, partnership tra Albenga e Pontelungo? Cometto: “Ci sono stati contatti, attendiamo gli open day”

Albenga. In città e nel comprensorio è da tempo che circolano voci sul futuro del settore giovanile dell’Albenga Calcio. Dopo la nascita del progetto giovanile del Pontelungo, inoltre, si è pensato che ci potesse essere una collaborazione in vista considerando anche i buoni rapporti tra i due club.

La situazione si sta piano piano delineando e tutto sembrerebbe portare proprio a questo tipo di ipotesi: una partnership tra bianconeri e granata per la gestione del settore giovanile.

Il neo dg del settore Cesare Cometto ha spiegato la situazione nel quale si troverebbero Pontelungo e Albenga: “Il presidente si è incontrato con quello che dovrebbe gestire prossimamente l’Albenga. Ci sono dei progetti in corso che per il momento non sono ancora definiti. Non avendo settore giovanile il presidente Neri ha deciso di creare un organigramma in funzione della sua creazione. Successivamente si vedranno le squadre che ci potranno essere. Per me ora è prematuro parlarne perché dalla settimana prossima ci saranno degli open day: vedremo lì quanti ragazzi potranno esserci per la formazione del settore giovanile”.

Le squadre giovanili mancano nel club granata da moltissimo tempo, ed era giusto per il club riprendere questo progetto: “Ha ritenuto opportuno che fosse il momento giusto per creare il settore giovanile, indipendentemente dalle intenzioni dell’Albenga. Questo per parlare di un futuro per il settore giovanile.

Per quanto riguarda invece i sospetti sul settore giovanile dell’Albenga, ha voluto spiegare che bisognerà ancora attendere per comprendere meglio la situazione: “Ora al momento non si parla di unione, ci sarà appuntamento per definire le varie questioni per capire le intenzioni dell’Albenga”.