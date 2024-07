Servizi educazione e istruzione 0-6anni, Brunetto (Lega): “400mila euro per Comuni e scuole del savonese”

Liguria. “La giunta regionale ha deliberato la ripartizione del Fondo nazionale per il sistema integrato dei Servizi di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni. I destinatari sono i Comuni e le scuole liguri per Servizi 0-6 anni. Alla Liguria sono stati assegnati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito 4.929.457 euro”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Brunello Brunetto, presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.

“Sostenere i Comuni liguri e rinforzare i servizi dedicati all’infanzia significa investire sul nostro futuro offrendo a bambini e famiglie un supporto educativo di qualità – spiega -. I fondi potranno essere utilizzati per nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche; quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, per cui la programmazione regionale approvata prevede uno specifico stanziamento di 221.825 euro”.

“Tale intervento prevede, infine, una quota di 788.713 euro da erogarsi direttamente ai servizi socioeducativi per la prima infanzia privati accreditati, alle sezioni primavera e alle scuole paritarie private, calcolato proporzionalmente al numero di bambini frequentanti ciascuna articolazione del sistema integrato. Il totale compensato dei contributi da assegnare al Comune di Savona risulta di 118.035 euro, Alassio 13.485, Albenga 47.033, Albisola Superiore 4.879, Albissola Marina 8.586, Andora 4.820, Boissano 6.659, Borghetto S. Spirito 12.136, Cairo Montenotte 26.002, Calice Ligure 3.794, Carcare 2.563, Celle Ligure 3.780, Cengio 6.153, Ceriale 11.676, Cisano sul Neva 2.471, Cosseria 3.591, Dego 6.024, Finale Ligure 21.714, Laigueglia 2.290, Loano 20.732, Millesimo 2.565, Pietra Ligure 5.928, Quiliano 11.885, Sassello 3.133, Spotorno 2.586, Toirano 7.506, Tovo S. Giacomo 1.862, Vado Ligure 17.588, Varazze 30.913, Villanova d’Albenga 2.759″, conclude.