Serie D, Venneri pronto a rivivere Vado: “Per me è casa. Obiettivo Serie C? Inutile nasconderci”

Vado Ligure. Che il Vado sia costruito per lottare per il salto di categoria appare alquanto ovvio. Una campagna acquisti di assoluto spessore, con giocatori di esperienza e valori portati al Chittolina. E per uno di questi si tratta di un ritorno.

Andrea Venneri è tornato in rossoblù, reduce da un’annata decisamente positiva con la maglia dell’Albenga: addirittura 9 gol messi a segno da difensore.

Le sensazioni sono positive e sugli obiettivi stagionali è chiaro e conciso: “Inutile nasconderci dietro un dito”.