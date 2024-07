Serie D, Vado. La “quota vadese” è Casazza: “Chittolina una seconda casa”

Nelle ultime tre stagioni le estati del Vado sono state caratterizzate da grandi rivoluzioni a livello di rosa. Ribaltoni che comunque hanno portato a ben due vittorie, seppur platoniche, dei playoff.

Quest’anno il mercato è stato un diesel ma settimana dopo settimana la squadra di mercato Tarabotto-Mancuso ha creato una formazione che, in attesa di conoscere la composizione dei gironi, non può celare più di tanto ambizioni da primato.

Della scorsa stagione sono rimasti Mele, Capra, Donaggio e quello che è forse il giocatore più rappresentativo nonostante la giovane età, ovvero Lorenzo Casazza.

Appena 22 anni ma per lui è stata una vita sportiva a tinte rossoblù, visto che ha percorso tutta la trafila del settore giovanile ed ora da alcuni anni è in pianta stabile in prima squadra.

Parole di grande attaccamento alla maglia quelle che ha pronunciato l’esterno sinistro prima dell’avvio ufficiale della stagione avvenuto mercoledì. Per lui da quest’anno anche l’impegno nel settore giovanile.