Serie D, un ex MLS per la Cairese: arriva il difensore svizzero Brandon Onkony

Cairo Montenotte. Colpo per la Cairese: è ufficiale l’ingaggio del difensore svizzero, classe 1997, Brandon Onkony.

Inizia la sua carriera nei settori giovanili di importanti club svizzeri, per poi trasferirsi oltre oceano in MLS, in Canada, con Montreal e Toronto.

Dopo la parentesi americana, nelle stagioni successive, veste la casacca di numerose squadre del campionato danese per poi passare nella stagione 2023/2024, dopo una piccola parentesi in Svizzera, alla Varesina e successivamente all’Atletico Castegnato.