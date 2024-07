Serie D, la Cairese trattiene il suo gioiello: confermato Marco Chiarlone

Cairo Montenotte. Ore di annunci in casa gialloblù, come quello che riguarda il giovane attaccante Marco Chiarlone. Per lui, infatti, un’altra stagione con la maglia della Cairese, dopo aver già fatto parte della rosa nell’ultima annata. Il classe 2006, quindi, potrà definitivamente salire alla ribalta del calcio locale nel campionato di Serie D 2024/2025

Ecco il comunicato ufficiale della società:

L’ A.S.D. Cairese 1919, è lieta di comunicare che Marco Chiarlone, attaccante classe 2006, farà parte della prima squadra 2024/2025 che andrà ad affrontare il campionato di Serie D!

Cairese DOC, dopo essere cresciuto nel nostro settore giovanile, nella scorsa stagione nelle trafila della prima squadra ha collezionato 28 presenze e 3 goal!