Serie D, la Cairese ha un nuovo vicepresidente: è Igor Bertone

La Cairese ha comunicato che Igor Bertone entra in società con il ruolo di vicepresidente, carica che andrà a ricoprire insieme all’attuale numero due gialloblù, Federico Boveri.

Grande passione e tanta voglia di fare caratterizzano Igor Bertone che nel corso della sua carriera sportiva è stato fondatore e Presidente del Mondovì Piazza dal 2008 al 2012.

Nel 2016 fonda la Monregale Calcio della quale è vicepresidente fino al 2020, per poi diventarne presidente sino a maggio 2024 riuscendo a portare il club dalla seconda categoria sino alla finale play-off di Promozione persa con il Briga Novarese.

Queste le sue prime parole ai microfoni del club: “Conosco la famiglia Boveri da sempre e ho seguito la Cairese durante la cavalcata ai Play-off. In questi mesi ci siamo sentiti spesso e le ambizioni societarie, la storicità della Cairese, la serietà dalla famiglia Boveri mi hanno spinto a mettermi nuovamente in gioco nel mondo del calcio. Ricoprirò un ruolo molto importante, con responsabilità, ma tutto ciò non mi spaventa. Sono motivato e credo ci sia tutto, strutture, persone e volontà, per poter far bene. Ho avuto modo di conoscere già molte figure, all’interno della società, con le quali ho tante idee in comune che saranno sicuramente utili per ottenere risultati importanti fuori e dentro il campo”.