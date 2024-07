Serie D, inizia la preparazione del Vado: presentata la rosa ufficiale e l’arrivo di Michelucci

Vado. Le vacanze sono già terminate e per i giocatori del Vado è tempo di riassaporare l’erba del Chittolina per prepararsi alla stagione 2024/25. Inizierà infatti domani la preparazione atletica dei ragazzi di De Lucia, per rimettere benzina nelle gambe e per cercare, chissà, una promozione in Serie C che si segue da tanto tempo.

L’ultima volta su un campo da calcio, la squadra vadese aveva alzato la coppa dei playoff di Serie D, ma alcuni elementi della rosa sono cambiati. In porta infatti non c’è più Gabriele Fresia che si è aggregato al Ravenna, ma spuntano i nomi di due portieri molto giovani: Bellocci, in arrivo dal Torino e Sattanino, scuola Genoa l’anno scorso in forza al Derthona. Tra i convocati spunta ovviamente anche il nome di Venneri, ex capitano dell’Albenga. Per lui un ritorno nel club rossoblù.

In arrivo quest’oggi anche Filippo Michelucci di proprietà dell’Empoli, che insieme a Bussaglia ha scattato la foto ufficiale con la maglia del Vado.

Le convocazioni:

Portieri: Andrea Bellocci (2006), Riccardo Sattanino (2004).

Difensori: Andrea Bondioli (1997), Lorenzo Casazza (2002), Matteo Corsa (2006), Niccolò Cottarelli (1998), Andrea Montesano (1992), Filippo Monteverde (2006), Kejvin Toskaj (2006), Andrea Venneri (1991).

Centrocampisti: Mady Abonckelet (1998), Andrea Bussaglia (1997), Serigne Diop (2005), Filippo Lora (1993), Alessio Mele (2004), Filippo Michelucci (2005), Edgar David Valera Suarez (2005), Ryan Zarrouki (2006).

Attaccanti: Vincenzo Alfiero (1993), Edoardo Capra (1988), Luca Donaggio (1997), Giorgio Gagliardi (1994), Diego Vita (1993).

Giocatori aggregati dalla rosa Juniores: Nicolò Agostino (2007), Martino Canepa (2006), Tommaso Carinci Fragale (2006), Riccardo Cartiere (2007), Francesco Cerruti (2007), Daniel Damonte (2007), Lorenzo Noto (2007), Edoardo Ravera (2006), Andrea Rossi (2007).

Staff Tecnico: Silvestro De Lucia (allenatore), Rodrigue Boisfer (vice-allenatore), Francesco Montemagno (collaboratore tecnico), Francesco Rizzo (preparatore atletico), Fabio Francini (preparatore dei portieri).