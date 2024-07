Serie D, il Vado non sarà un instant team: Mancuso presenta la nuova linea rossoblù

Nelle ultime due stagioni il Vado ha vinto i playoff di Serie D. Lo ha fatto con due mister diversi, Didu e Cottafava, ma soprattutto con due squadre diverse. Pochi giocatori, infatti, ha vissuto entrambe le esperienze. Quest’anno la famiglia Tarabotto ha deciso di cambiare strada, dando maggiore spazio ai giovani locali (ecco quindi tanti biennali ad atleti delle leve 2006 e 2007 – anche per via della Riforma dello sport) affiancandoli a “big” della categoria, anch’essi legati ai rossoblù per due anni. L’obiettivo è creare continuità nell’ambiente per poter poi crescere modificando pochi aspetti e, magari, migliorare il legame con la città dando maggiore spazio a giocatori vadesi o di luoghi limitrofi. Per farlo, il club ha deciso di puntare su un allenatore giovane come Silvestro De Lucia e sull’innesto in società di Paolo Mancuso, il direttore sportivo che ha costruito il Sestri Levante dei record, promosso e salvatosi in Lega Pro.

Quali sono state le richieste della famiglia Tarabotto?

Tengo a ringraziarli per avermi chiamato – esordisce Mancuso -. Mi hanno chiesto di collaborare a un progetto della durata di due/tre anni. Un po’ come avevo fatto con il Sestri Levante, dove avevamo poi ottenuto risultati incredibili. La squadra oltre a vincere la Serie D ha poi dimostrato di essere in grado di salvarsi in Lega Pro. Abbiamo creato valore con tanti giovani lanciati e con giocatori che stanno portando risorse importanti nelle casse della società anche adesso.

Lo scopo di questo progetto?

Vogliamo valorizzare il settore giovanile. Potrebbe prospettarsi un anno con un po’ più di sofferenza. Stiamo facendo contratti biennali per non dover ripartire da zero l’anno prossimo. Non diamo pressioni ai tanti giovani che verranno inseriti in prima squadra. L‘obiettivo non sono i playoff ma far crescere i ragazzi.

E magari, con qualche giocatore del territorio in più, vedere maggiore affetto per la squadra?

Ne abbiamo parlato di questo aspetta, appena terminerà il mercato studieremo come coinvolgere anche le famiglie del settore giovanile per le partite della prima squadra. Vedendo più elementi del settore giovanile la piazza sarà molto più coinvolta.

In molti hanno collegato l’avvento di mister Silvestro De Lucia (ex Sestri Levante) come indizio del tuo arrivo. È andata così?

Non ero nell’ottica Vado ancora, ero in ottica Lega Pro ma ho preferito non andare anche perché è arrivata la chiamata dei rossoblù. Lo ha scelto Luca Tarabotto, con il quale c’era stata solo una telefonata per chiedermi qualche informazione.

Che tipo di allenatore è De Lucia?

Un allenatore con carattere e idee precise. Ha sempre fatto giocare bene le sue squadre. Ricerca il gioco palla a terra ma è anche uno molto pratico. Proprio per i discorsi precedenti era giusto affidarsi a qualcuno abituato ad allenare i giovani.

Non solo giovani, avete inserito un serie di giocatori interessanti e di esperienza…

Sì, legando anche loro al club per due anni. Ci siamo sentiti dire tanti “no” da giocatori che non hanno creduto in questo nuovo progetto senza nemmeno sedersi a un tavolo. Abbiamo inserito giocatori di esperienza e di valore, perché per far crescere i giovani non ci vogliono giocatori e persone mediocri ma elementi di spessore.

Che si aggiungono ad alcune onferme, ad esempio quella di Capra. Potrebbe essere lui il capitano dopo l’addio di Lo Bosco?

Quel che posso dire è che Capra è un simbolo di questo club. Un giocatore importantissimo che finché vorrà sarà sempre rossoblù. Contiamo molto su di lui per la crescita dei giovani.

In generale, quali impressioni dopo queste prime settimane vadesi?

Ho trovato una famiglia che vuole davvero bene al Vado. Con Luca Tarabotto si lavora molto bene, ha grandi conoscenze e capacità. Non è solo un uomo di società. Abbiamo una rete di analyst organizzatissima.

I giovani che il 24 luglio inizieranno la preparazione con la Prima Squadra

Borlotti, Canepa e Carinci (leva 2006). Agostino, Barbero, Cartiere, Cerruti, Damonte, Greco, Medas, Molinari, Noto, Rosasco, Rossi, Saracco, Sicca, Vuillermoz e Xhakosi (leva 2007).

I nuovi innesti

Mady Abonckele (centrocampista ex Campobasso)

Vincenzo Alfiero (attaccante ex Fossano)

Diego Vita (attaccante ex Breno)

Giorgio Gagliardi (centrocampista ex Sanremese)

Andrea Bussaglia (attaccante ex Pro Sesto)

Su questo fronte, il club è al lavoro per identificare il portiere che prenderà il posto di Fresia.