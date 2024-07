Vado Ligure. I rossoblù continuano a muoversi con decisione sul calciomercato. In vista della prossima Serie D, il Vado vuole farsi trovare pronto per poter recitare ancora un ruolo da protagonista.

Oggi per la difesa sono stati annunciati due colpi: Andrea Montesano, con esperienza in Serie C con la Giana Erminio, e l’ex Varese Niccolò Cottarelli.