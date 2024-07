Serie D, il Fossano punta ancora sulla “garra” savonese. Cirillo: “Squadra forte, credevamo tutti alla promozione. Emozionante ritrovare il Vado”

Fossano. Una rimonta da sogno conclusasi con l’esito sperato. Al termine di un girone d’andata non all’altezza delle aspettative, il Fossano nella seconda parte dell’ormai scorsa stagione ha svoltato e, al termine di una rincorsa da favola, ha centrato l’obiettivo promozione tornando in Serie D dopo un solo anno d’assenza.

Ad incidere in maniera decisiva sulla cavalcata trionfale del sodalizio piemontese sono stati anche quattro “ex liguri”, tra cui il portiere classe 2003 Elia Cirillo. Voluto fortemente da mister Solari (poi esonerato) dopo averlo allenato al Vado, l’estremo difensore ha saputo blindare i pali del Fossano infondendo sicurezza all’intera retroguardia biancazzurra.

Non a caso, in vista della prossima stagione, la squadra del confermato Merlo ripartirà proprio da Cirillo, ma non solo: con lui resteranno anche Mattia Grandoni e Filippo De Benedetti (entrambi ex Albenga) e Fabio Prato (ex Cairese).

“La squadra era forte – racconta Cirillo cercando di ripercorrere le fasi che hanno permesso al Fossano di conquistare la promozione -. Da quando siamo tornati dalle vacanze ci siamo compattati, sia io che i compagni eravamo convinti di poter vincere tutte le partite. La nostra non era arroganza, semplicemente abbiamo condiviso un sogno comune”.

“Il pareggio contro il Villafranca – prosegue l’intervistato – avrebbe potuto tagliarci le gambe, noi però ci sentivamo già in rampa di lancio e abbiamo cavalcato questo sentimento anche in occasione dei playoff. Devo ringraziare mister Merlo per la fiducia, ma ci tengo a dire grazie anche a Solari: senza di lui molto probabilmente non avrei mai potuto prendere parte a quest’impresa”.

Qual è stato il tuo apporto alla causa del Fossano? Come hai trovato la squadra nel momento in cui sei arrivato?

“Penso che quello del portiere sia il ruolo più importante e delicato all’interno di una squadra. Personalmente ho cercato di dare sicurezza e serenità ai miei compagni. Quando scendo in campo cerco sempre di smorzare le situazioni tenntando di non alimentare il nervosismo. Qui a Fossano sono stato accolto davvero benissimo, ho avuto la fortuna di entrare a far parte di un gruppo ben amalgamato dove non si è mai percepito distacco tra i giovani e i giocatori d’esperienza. Questo ha permesso a tutti di rendere al meglio, io stesso ho giovato di questo tipo di situazione”.

Quale obiettivo in vista della prossima stagione?

“Il prossimo anno sarà sicuramene complicato, il campionato di Serie D è difficilissimo. Vi sono annate in cui si vedono squadre retrocedere con 45 punti, mentre altre con pochi di più partecipano ai playoff. Partiremo con l’obiettivo di salvarci, da questo punto di vista sarà importante mantenere serenità”.

Dopo aver esordito in Serie D con la maglia del Vado incrocerai i rossoblù per la prima volta difendendo i pali di un’altra squadra… Che effetto ti fa pensarci?

“Sarà bello perchè a Vado ho passato un anno e mezzo stupendo. Mi sono trovato bene con tutte le persone a partite dallo staff e dalla dirigenza. A Vado non ho mai avuto problemi e ho sempre dato il massimo. È stato bello esordire in Serie D con quei colori. Sono felice per il percorso che hanno fatto, negli ultimi anni squadra e società sono cresciuti molto arrivando a vincere i playoff per due stagioni consecutive. Complimenti a loro, mi farà un immenso piacere sfidarli”.