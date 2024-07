Ravenna. Una situazione nell’aria diventa oggi ufficiale: il Ravenna ha ufficializzato l’arrivo di Gabriele Fresia, ex portiere del Vado.

Il classe 2005, una delle rivelazioni per ruolo del campionato, raggiunge l’ex compagno di squadra Luca Di Renzo, arrivato da Roma City.

Ma non è finita qui. Non mancherebbe tanto anche per l’annuncio di Loreto Lo Bosco. Una triplice reunion vadese che potrebbe essere formata con l’arrivo dell’ex capitano rossoblù.